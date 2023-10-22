((حوار طرشان)) بين العرب والغرب بشأن القضية الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - ‬الوكالات‭: ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬بـ«قمة‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خطوةً‭ ‬نحو‭ ‬إيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬نتائجها‭ ‬كشفت‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬‮«‬خطوط‭ ‬الصدع‮»‬‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬العرب‭ ‬والغرب‭ ‬حول‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وكما‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬مماثلة‭ ‬حيث‭ ‬تقاس‭ ‬كلّ‭ ‬كلمة‭ ‬بعناية،‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬بيان‭ ‬ختامي‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تشاطر‭ ‬المجتمعين‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬ممثلو‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والغربية‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬نصّ‭ ‬مشترك‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬كان‭ ‬مشاركاً‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الخلاف‭ ‬تمحور‭ ‬حول‭ ‬‮«‬إدانة‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ترفضها‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬وتصرّ‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬إدانة‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وتشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفا‭ ‬مركزا‭ ‬متواصلا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحشدت‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬على‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل‭ ‬استعدادا‭ ‬لعملية‭ ‬برية‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وخلال‭ ‬قمّة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‭ ‬‮«‬منعت‭ ‬خلافات‭ ‬بارزة‭ ‬بين‭ ‬المشاركين،‭ ‬اعتماد‭ ‬بيان‭ ‬ختامي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أوروبي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.

‬وطالب‭ ‬الغربيون‭ ‬وفق‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬عرب،‭ ‬كذلك‭ ‬بـ«الدعوة‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‮»‬،‭ ‬وهم‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تجري‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬قطر‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬هؤلاء،‭ ‬فإنّ‭ ‬إدانة‭ ‬مكتوبة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬دعمت‭ ‬‮«‬حقّ‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬ستتسبب‭ ‬بإحراج‭ ‬الدول‭ ‬المفاوِضة،‭ ‬وفق‭ ‬مراقبين‭. ‬

ورفضت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬تدرج‭ ‬تلك‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭.

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وانتهت‭ ‬القمّة‭ ‬ببيان‭ ‬مصري‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬عرب‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.

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وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المشهد‭ ‬الدولي‭ ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬اكتفى‭ ‬بطرح‭ ‬حلول‭ ‬مؤقتة‭ ‬ومُسكنات‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬لأدنى‭ ‬تطلعات‭ ‬شعب‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأجنبي‮»‬‭.

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يشكّل‭ ‬ذلك‭ ‬لبّ‭ ‬المشكلة‭. ‬ويرى‭ ‬كريم‭ ‬بيطار‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أن‭ ‬القمّة‭ ‬‮«‬انعكاس‭ ‬مثالي‭ ‬لمدى‭ ‬عمق‭ ‬خطوط‭ ‬الصدع‭ ‬بين‭ ‬الغرب‭ ‬والعالم‭ ‬العربي،‭ ‬وأبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬مع‭ ‬جنوب‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية،‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬انطباعاً‭ ‬بأنّ‭ ‬الأمور‭ ‬تتجه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬حوار‭ ‬طرشان‮»‬‭. ‬

ويشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرارية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أمرا‭ ‬واقعا‭. ‬

وحضرت‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬نزول‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬الى‭ ‬الشوارع‭ ‬لإبداء‭ ‬دعمهم‭ ‬للفلسطينيين‭.

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ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب،‭ ‬ندّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬بـ«إبادة‮»‬‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬ضدّ‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.

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ويشرح‭ ‬كريم‭ ‬بيطار‭ ‬‮«‬حاول‭ ‬كثر‭ ‬تجاهل‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقدين‮»‬‭ ‬والتأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬‮«‬بات‭ ‬نزاعاً‭ ‬ثانوياً،‭ ‬محدود‭ ‬الأهمية،‭ ‬ويمكننا‭ ‬طمر‭ ‬المسألة‭ ‬الفلسطينية‭ -‬الاسرائيلية‭ ‬عبر‭ ‬اتفاق‭ ‬اقتصادي‭ ‬ضخم‭ ‬بين‭ ‬الخليج‭ ‬واسرائيل‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬وهماً‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬مصر‭ ‬المضيفة‭ ‬لـ«قمة‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬توقع‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬وحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يتلاشى‭ ‬بين‭ ‬أيدينا‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬حققناه‮»‬‭. ‬

ورفع‭ ‬نبرة‭ ‬التحذير‭ ‬كذلك‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬والده‭ ‬حسين‭ ‬سلاماً‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬وتأوي‭ ‬بلاده‭ ‬مليوني‭ ‬لاجئ‭ ‬فلسطيني‭.

‬وقال‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬باللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬يسمع‭ ‬ذلك‭ ‬جيداً‭: ‬حياة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تساوي‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬الإسرائيليين‮»‬‭.

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مع‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬عادت‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الى‭ ‬صدارة‭ ‬الأجندات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬العالمية‭.

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وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬وضع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الاهتمامات‮»‬‭.

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وتحدّثت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬موعد‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬قمة‮»‬‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬للسلام‮»‬‭.

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