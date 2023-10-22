دخول مساعدات جديدة بينها شاحنات وقود إلى غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رفح‭ - ‬الوكالات‭: ‬دخلت‭ ‬أمس‭ ‬قافلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شاحنات‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ودخلت‭ ‬القافلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬أمس‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬

وضمت‭ ‬القافلة‭ ‬17‭ ‬شاحنة‭. ‬وهي‭ ‬تضاف‭ ‬الى‭ ‬قافلة‭ ‬أولى‭ ‬ضمت‭ ‬20‭ ‬شاحنة‭ ‬دخلت‭ ‬السبت‭ ‬عبر‭ ‬المعبر،‭ ‬وهو‭ ‬المنفذ‭ ‬البري‭ ‬الوحيد‭ ‬للقطاع‭ ‬غير‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬إسرائيل‭. ‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬ست‭ ‬شاحنات‭ ‬نقلت‭ ‬وقودا‭ ‬إلى‭ ‬القطاع،‭ ‬من‭ ‬كميات‭ ‬كانت‭ ‬مخزنة‭ ‬سابقا‭ ‬عند‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭. ‬

وكانت‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬اعتبرت‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬الشحنات‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬قطرة‭ ‬في‭ ‬المحيط‮»‬‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬‮«‬الكارثي‮»‬‭ ‬لـ2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وعبرت‭ ‬20‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬السبت‭ ‬محمّلة‭ ‬بمواد‭ ‬غذائية‭ ‬وماء‭ ‬وأدوية،‭ ‬لكن‭ ‬أيّا‭ ‬منها‭ ‬لم‭ ‬تحمل‭ ‬وقودا‭. ‬

قالت‭ ‬سيندي‭ ‬مكين‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كارثي،‭ ‬وإن‭ ‬دخول‭ ‬20‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬شيئا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬وكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وصول‭ ‬آمن‭ ‬ومستدام‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭.‬

وفي‭ ‬حديثها‭ ‬لشبكة‭ (‬إيه‭.‬بي‭.‬سي‭) ‬التلفزيونية،‭ ‬قالت‭ ‬مكين‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها،‭ ‬لكن‭ ‬غزة‭ ‬منطقة‭ ‬حرب‭ ‬وقد‭ ‬‮«‬تحدث‭ ‬أمور‮»‬‭ ‬لا‭ ‬نتوقعها‭.‬

واعتبر‭ ‬مدير‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مايكل‭ ‬راين‭ ‬‮«‬أنّ‭ ‬عشرين‭ ‬شاحنة‭ ‬هي‭ ‬قطرة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬شددت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارها‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬وقطعت‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬والوقود‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭. ‬

ويؤكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬مولدات‭ ‬المعدات‭ ‬الطبية‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيسف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬وُضع‭ ‬الرضع‭ ‬في‭ ‬حاضنات‭ ‬ورُبطوا‭ ‬بأجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬متعارف‭ ‬عليه،‭ ‬فإن‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬يجعلنا‭ ‬نشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬على‭ ‬حياتهم‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬حياة‭ ‬130‭ ‬طفلا‭ ‬‮«‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‭. ‬

ووفقا‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان،‭ ‬تشهد‭ ‬غزة‭ ‬يوميا‭ ‬حوالي‭ ‬160‭ ‬ولادة،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬تعداد‭ ‬سكانه‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

ورغم‭ ‬مزاعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬غاراتها‭ ‬تستهدف‭ ‬أهدافا‭ ‬تابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭. ‬

وتسبّب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬عائلات‭ ‬بأكملها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نساء‭ ‬حوامل‭. ‬

وبحسب‭ ‬طبيب‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬النجار‭ ‬في‭ ‬رفح،‭ ‬حصلت‭ ‬محاولة‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬لإنقاذ‭ ‬جنين‭ ‬قضت‭ ‬والدته‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬العائلة،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الحمل‭. ‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬إن‭ ‬الطفل‭ ‬ولد‭ ‬ميتا‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬ذلك‭ ‬بساعات‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أطفال‭ ‬أثناء‭ ‬نومهم‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬