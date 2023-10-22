انطلاق دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرةالبسيتين والمحرّق يواجهان عالي والدّير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تشهد صالة عيسى بن راشد اليوم انطلاق منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة في الرفاع للموسم الرياضي 2023-2024، إذ تقام مباراتان ضمن الجولة الأولى من افتتاحية المسابقة، يلعب في الأولى فريقا البسيتين وعالي في تمام الساعة السادسة مساء، يعقبها لقاء الجارين المحرّق والدير» المجموعة (أ) في تمام الساعة السابعة مساء.
ويذكر أنّ المسابقات قد وزعت الفرق إلى مجموعتين، إذ ضمّت المجموعة (أ) فرق دار كليب والمحرق والنبيه صالح والبسيتين وعالي والمعامير والدير، بينما ضمّت المجموعة(ب) فرق النجمة والأهلي والنصر وبني جمرة والتضامن والشباب واتحاد الريف.
بسيتين الحايكي وعالي محفوظ
من حسن الصدف أنّ الفريقين في هذه المباراة كانا مدربين مساعدين خلال الموسم الفارط، فالكابتن يوسف الحايكي مدرب البسيتين كان مساعدا لزميله الكابتن خالد عبد القادر، بينما الكابتن حسين محفوظ مدرب عالي كان مساعدا للكابتن محمود العابد، ومن هذه الزاوية نرى أنّ مباراة هذا المساء ستشكل تحديا لمدربي الفريقين من جهة، وكون المباراة افتتاحية بعد فترة إعداد من جهة أخرى.
ويغلب على تشكيلة البسيتين عنصر الخبرة في الوقت الذي طرأت تغييرات على تشكيلة عالي الذي سيعوّل مدربه على وجوه شابة تساندها بعض الأسماء ذات التجربة وفي مقدمتهم الكابتن زهير عباس، وستعكس المقابلة جزئيات من درجة استعداد الفريقين وجاهزيتهما.
استقرار وانتدابات
تتشابه بعض الظروف بين طرفي المباراة، فالاستقرار عنوان الفريقين على مستوى الجهاز الفني إذ يقود المحرق الكابتن ياسين الميل، بينما يشرف على فريق الدير الكابتن إبراهيم علي، وكلا الفريقين استثمر أجواء الانتقالات، فانتدب المحرث ثلاثة عناصر لصفوفه وهم علي الصيرفي وعباس الخباز وأحمد عيسى، بينما قام الدير بضم الثنائي إسماعيل عبد الله وأحمد ربيعة إلى صفوفه فضلا عن عودة ممثلي الحرس القديم الثلاثي محمد عطية وحسين الحمر ومحمد عون الذين غابوا عن الصفوف خلال الموسم المنصرم، والمباراة بعيدا عن ما تؤول إليه نتيجتها ستكشف مستوى جاهزيتهما.
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