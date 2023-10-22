انطلاق دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرةالبسيتين والمحرّق يواجهان عالي والدّير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا





تشهد‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬اليوم‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬افتتاحية‭ ‬المسابقة،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬البسيتين‭ ‬وعالي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬الجارين‭ ‬المحرّق‭ ‬والدير‮»‬‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭.‬

ويذكر‭ ‬أنّ‭ ‬المسابقات‭ ‬قد‭ ‬وزعت‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬إذ‭ ‬ضمّت‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬فرق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والمحرق‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬والبسيتين‭ ‬وعالي‭ ‬والمعامير‭ ‬والدير،‭ ‬بينما‭ ‬ضمّت‭ ‬المجموعة‭(‬ب‭) ‬فرق‭ ‬النجمة‭ ‬والأهلي‭ ‬والنصر‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬والتضامن‭ ‬والشباب‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭.‬





بسيتين‭ ‬الحايكي‭ ‬وعالي‭ ‬محفوظ

من‭ ‬حسن‭ ‬الصدف‭ ‬أنّ‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬كانا‭ ‬مدربين‭ ‬مساعدين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الفارط،‭ ‬فالكابتن‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬مدرب‭ ‬البسيتين‭ ‬كان‭ ‬مساعدا‭ ‬لزميله‭ ‬الكابتن‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬القادر،‭ ‬بينما‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬مدرب‭ ‬عالي‭ ‬كان‭ ‬مساعدا‭ ‬للكابتن‭ ‬محمود‭ ‬العابد،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية‭ ‬نرى‭ ‬أنّ‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬ستشكل‭ ‬تحديا‭ ‬لمدربي‭ ‬الفريقين‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وكون‭ ‬المباراة‭ ‬افتتاحية‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

ويغلب‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬البسيتين‭ ‬عنصر‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬طرأت‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬عالي‭ ‬الذي‭ ‬سيعوّل‭ ‬مدربه‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬شابة‭ ‬تساندها‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء‭ ‬ذات‭ ‬التجربة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الكابتن‭ ‬زهير‭ ‬عباس،‭ ‬وستعكس‭ ‬المقابلة‭ ‬جزئيات‭ ‬من‭ ‬درجة‭ ‬استعداد‭ ‬الفريقين‭ ‬وجاهزيتهما‭. ‬





استقرار‭ ‬وانتدابات

تتشابه‭ ‬بعض‭ ‬الظروف‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬المباراة،‭ ‬فالاستقرار‭ ‬عنوان‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬إذ‭ ‬يقود‭ ‬المحرق‭ ‬الكابتن‭ ‬ياسين‭ ‬الميل،‭ ‬بينما‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي،‭ ‬وكلا‭ ‬الفريقين‭ ‬استثمر‭ ‬أجواء‭ ‬الانتقالات،‭ ‬فانتدب‭ ‬المحرث‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬لصفوفه‭ ‬وهم‭ ‬علي‭ ‬الصيرفي‭ ‬وعباس‭ ‬الخباز‭ ‬وأحمد‭ ‬عيسى،‭ ‬بينما‭ ‬قام‭ ‬الدير‭ ‬بضم‭ ‬الثنائي‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬وأحمد‭ ‬ربيعة‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬ممثلي‭ ‬الحرس‭ ‬القديم‭ ‬الثلاثي‭ ‬محمد‭ ‬عطية‭ ‬وحسين‭ ‬الحمر‭ ‬ومحمد‭ ‬عون‭ ‬الذين‭ ‬غابوا‭ ‬عن‭ ‬الصفوف‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم،‭ ‬والمباراة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬تؤول‭ ‬إليه‭ ‬نتيجتها‭ ‬ستكشف‭ ‬مستوى‭ ‬جاهزيتهما‭.‬