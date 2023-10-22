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((الأولمبية)) تستقبل منتخب الملاكمة

10/22/2023 7:23:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬استقبالا‭ ‬لمنتخب‭ ‬الملاكمة‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬العائد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬العالمية‭ ‬محملا‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬بينها‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية‭.‬

وأحرز‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬مريم‭ ‬خميس‭ (‬وزن‭ ‬54‭ ‬كغ‭)‬،‭ -
‬عزت‭
‬محمدوف‭ ( ‬وزن‭ ‬51‭ ‬مغ‭)‬،‭ ‬دانيس‭ ‬لابيتوف‭ (‬وزن‭ ‬92‭+ ‬كغ‭).‬

وأحرز‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ (‬وزن‭ ‬71‭ ‬كغ‭)‬،‭ ‬وأحرز‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬علي‭ ‬أسد‭ (‬وزن‭ ‬80‭ ‬كغ‭).‬

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