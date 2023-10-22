((الأولمبية)) تستقبل منتخب الملاكمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعدت اللجنة الأولمبية استقبالا لمنتخب الملاكمة للرجال والسيدات بمطار البحرين الدولي العائد أمس الأحد من العاصمة السعودية الرياض بعد مشاركته بدورة الألعاب القتالية العالمية محملا بـ 5 ميداليات ملونة بينها 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية.
وأحرز الميداليات الذهبية كل من: مريم خميس (وزن 54 كغ)، -
عزت
محمدوف ( وزن 51 مغ)، دانيس لابيتوف (وزن 92+ كغ).
وأحرز الميدالية الفضية الشيخ تركي بن حمد آل خليفة (وزن 71 كغ)، وأحرز الميدالية البرونزية علي أسد (وزن 80 كغ).
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