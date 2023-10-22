ضمن الجولة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي..الرفاع يلتقي العربي الكويتي على ((استاد جابر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب جميل سرحان: الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض ممثل الوطن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع اليوم الإثنين مواجهة مهمة أمام مستضيفه العربي الكويتي ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك على استاد جابر الدولي عند الساعة التاسعة مساء. ويدخل السماوي الذي يتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منافسه العربي، وعينه على مواصلة البقاء في صدارة هذه المجموعة التي تضم أيضا فريقي الزوراء العراقي والنجمة اللبناني، وقد خاض الفريق يوم أمس تدريبا أساسيا فور وصوله إلى الكويت، وبات على أهبة الاستعداد لبدء مهمته في الجولة الثالثة.
وتضم قائمة الرفاع التي أعلنها المدرب الوطني هشام الماحوزي لمباراة العربي في الكويت 23 لاعبا، هم: عبدالكريم فردان، محمود العجيمي، عبدالله فريح، سيد مهدي باقر، حمد شمسان، سعود العسم، سيد رضا عيسى، علي حرم، كميل الأسود، جاسم الشيخ، علي حسن سعيد، محمد عبدالقيوم، هاشم السيد عيسى، هزاع علي، ياسين كريم، فهد بوشرار، عبدالعزيز خالد، محمد عنز، فينيسيوس فارغاس، مجدي العطار، لازار دوردفيتش، جويل فينيسيوس، خالد الخلف.
جاهزية الفريق
وأبدى المدرب الوطني هشام الماحوزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل هذه المواجهة ثقته بتقديم الأداء الفني المنتظر، ومحاولة تحقيق الفوز أمام منافس صعب لديه الكثير من الخبرات في المنافسة الآسيوية، ويتسلح بدعم جماهيره، مبيّنا أن الفريق جاهز لهذه المواجهة، وسيعمل اللاعبون على تطبيق ما يطلب منهم في سبيل الخروج بالنقاط الكاملة.
من جانبه قال الحارس محمود العجيمي الذي حضر المؤتمر بجانب الماحوزي: نأمل أن نوفق في هذه المواجهة ونحقق المطلوب، وقد استعددنا جيدا للقاء، وهدفنا واضح، ونشعر بالثقة لخوض هذه التجربة بهدف مواصلة البقاء في صدارة المجموعة، مشددا على أهمية التركيز واستغلال الفرص.
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