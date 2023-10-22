ضمن الجولة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي..الرفاع يلتقي العربي الكويتي على ((استاد جابر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬جميل‭ ‬سرحان‭:‬ الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬أمام‭ ‬مستضيفه‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الدولي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭. ‬ويدخل‭ ‬السماوي‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬العربي،‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬فريقي‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬والنجمة‭ ‬اللبناني،‭ ‬وقد‭ ‬خاض‭ ‬الفريق‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تدريبا‭ ‬أساسيا‭ ‬فور‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الكويت،‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لبدء‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الرفاع‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬لمباراة‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬23‭ ‬لاعبا،‭ ‬هم‭: ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬محمود‭ ‬العجيمي،‭ ‬عبدالله‭ ‬فريح،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬سعود‭ ‬العسم،‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬هاشم‭ ‬السيد‭ ‬عيسى،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬ياسين‭ ‬كريم،‭ ‬فهد‭ ‬بوشرار،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬محمد‭ ‬عنز،‭ ‬فينيسيوس‭ ‬فارغاس،‭ ‬مجدي‭ ‬العطار،‭ ‬لازار‭ ‬دوردفيتش،‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬خالد‭ ‬الخلف‭.‬

جاهزية‭ ‬الفريق

وأبدى‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬ثقته‭ ‬بتقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬المنتظر،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬صعب‭ ‬لديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ويتسلح‭ ‬بدعم‭ ‬جماهيره،‭ ‬مبيّنا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬جاهز‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬وسيعمل‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬ما‭ ‬يطلب‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الخروج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الكاملة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الحارس‭ ‬محمود‭ ‬العجيمي‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬بجانب‭ ‬الماحوزي‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نوفق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬ونحقق‭ ‬المطلوب،‭ ‬وقد‭ ‬استعددنا‭ ‬جيدا‭ ‬للقاء،‭ ‬وهدفنا‭ ‬واضح،‭ ‬ونشعر‭ ‬بالثقة‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬بهدف‭ ‬مواصلة‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬واستغلال‭ ‬الفرص‭.‬