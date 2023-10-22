النادي الأهلي ينظم ورشة عمل للأطقم الفنية والإدارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظم‭ ‬مركز‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬لمدربي‭ ‬وإداريي‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬لمختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬بالنادي‭ ‬قدمها‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬والمدرب‭ ‬والمربي‭ ‬الفاضل‭ ‬أ‭. ‬فهد‭ ‬المخرق‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬النادي‭ ‬علاء‭ ‬الحلواجي‭ ‬وبعض‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأكد‭ ‬المخرق‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬مدربو‭ ‬وإدارييو‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬لتهيئة‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬لواء‭ ‬الكرة‭ ‬الأهلاوية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬القادمة‭ ‬وأكثر‭ ‬وديمومة‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭.‬

وأوضح‭ ‬المخرق‭ ‬أن‭ ‬الأطقم‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬مسئولة‭ ‬فنيا‭ ‬وإداريا‭ ‬وتربويا‭ ‬لخلق‭ ‬جيل‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬حصد‭ ‬الإنجازات‭ ‬والإهتمام‭ ‬بتنشئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬وإنما‭ ‬التربوية‭ ‬لصناعة‭ ‬لاعبين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بأخلاق‭ ‬وصفات‭ ‬حميدة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬الرياضة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توزيع‭ ‬الأدوار‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العمل‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬باعتبارهم‭ ‬يشكلون‭ ‬عدة‭ ‬المستقبل‭ ‬لهذا‭ ‬الكيان‭.‬