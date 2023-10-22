النادي الأهلي ينظم ورشة عمل للأطقم الفنية والإدارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظم مركز تطوير الأداء بالنادي الأهلي ورشة عمل لمدربي وإداريي الفئات العمرية لمختلف الألعاب الرياضية بالنادي قدمها المحاضر الدولي والمدرب والمربي الفاضل أ. فهد المخرق وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومدير عام النادي علاء الحلواجي وبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وأكد المخرق خلال الورشة على أهمية الأدوار التي يضطلع بها مدربو وإدارييو الفئات العمرية خلال هذه المرحلة لتهيئة جيل جديد قادر على حمل لواء الكرة الأهلاوية والمحافظة على مستقبل النادي خلال السنوات العشر القادمة وأكثر وديمومة الإنجازات والمكتسبات.
وأوضح المخرق أن الأطقم الفنية والإدارية مسئولة فنيا وإداريا وتربويا لخلق جيل قادر على مواصلة حصد الإنجازات والإهتمام بتنشئة اللاعبين ليس من الناحية الفنية وإنما التربوية لصناعة لاعبين يتمتعون بأخلاق وصفات حميدة داخل وخارج الملعب انطلاقا من الأهداف التي تقوم عليها الرياضة، مشيرا إلى أهمية توزيع الأدوار بين الأجهزة الفنية والإدارية بالصورة التي تسهم في تنظيم العمل والاهتمام بتطوير اللاعبين من جميع النواحي باعتبارهم يشكلون عدة المستقبل لهذا الكيان.
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