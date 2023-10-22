ختام الجولة (4) بدوري ناصر الممتاز:قمة بين المحرق والأهلي في ((عراد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان





تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬المحرق‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬قمة‭ ‬تعيد‭ ‬ذكريات‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬بينهما،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬البسيتين‭ ‬برصيد‭ (‬نقطة‭ ‬واحدة‭) ‬منافسه‭ ‬الخالدية‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬





قمة‭ ‬في‭ ‬عراد

تطل‭ ‬علينا‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مبارياتها‭ ‬بقمة‭ ‬استثنائية‭ ‬مثيرة‭ ‬تجمع‭ ‬المحرق‭ ‬بمنافسه‭ ‬الأزلي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬‮«‬كلاسيكو‮»‬‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهي‭ ‬قمة‭ ‬موعودة‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬جماهيرية‭ ‬لاسيما‭ ‬وأنها‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تتواجد‭ ‬جماهير‭ ‬الناديين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬الكروية‭ ‬المثيرة‭.‬

المحرق‭ ‬يدخل‭ ‬اللقاء‭ ‬بآمال‭ ‬وطموحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وهي‭ ‬خسارة‭ ‬ألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الجماهير‭ ‬المعنوية،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يستوعبوا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الليلة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬لكنه‭ ‬استقبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بخسارته‭ ‬النقاط‭.‬

المحرق‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬تكرار‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬حصل،‭ ‬بل‭ ‬وسيعمل‭ ‬على‭ ‬مسحه‭ ‬من‭ ‬ذاكرته،‭ ‬لأن‭ ‬الخسارة‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬المؤلمة‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المجموعة،‭ ‬ولاشك‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬جمال‭ ‬خشارم‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الذهني‭ ‬كثيرا،‭ ‬لضمان‭ ‬شحذ‭ ‬همم‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬المحرقاوية‭ ‬جانب‭ ‬التركيز‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬كارثية‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬بعد‭ ‬هزيمته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بسبعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬مطالب‭ ‬بالتعويض‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬تحديدا،‭ ‬لاستعادة‭ ‬كبريائه،‭ ‬وتقديرا‭ ‬لجماهيره‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تبخل‭ ‬عليه‭ ‬بالحضور‭ ‬والمؤازرة،‭ ‬لكنها‭ ‬صدمت‭ ‬بالخسارة،‭ ‬وكانت‭ ‬الضريبة‭ ‬استقالة‭ ‬المدرب‭ ‬السوري‭ ‬هيثم‭ ‬جطل،‭ ‬والاستعانة‭ ‬بالمدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬ناندينهو‭ ‬لخلافته،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المواجهة‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬كون‭ ‬الفريقين‭ ‬يبحثان‭ ‬عن‭ ‬التعويض‭.‬





مهمة‭ ‬إيقاف‭ ‬الخالدية

في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬ستكون‭ ‬مهمة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬ولاعبيه‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬إيقاف‭ ‬انطلاقة‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬ويرغب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬لاعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬

المؤشرات‭ ‬والحسابات‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬قد‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬ورجال‭ ‬المدرب‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الهداف‭ ‬دومينيك‭ ‬صاحب‭ ‬‮«‬الهاتريك‮»‬‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الأهلي،‭ ‬وأيضا‭ ‬النجم‭ ‬العراقي‭ ‬ضرغام‭ ‬إسماعيل‭ ‬والدوليون‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬ومحمد‭ ‬حردان‭ ‬ومحمد‭ ‬عادل‭ ‬وأحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬المفاجآت‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬لحظة،‭ ‬وبإمكان‭ ‬البسيتين‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬المعجزة‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬آمن‭ ‬بحظوظه‭.‬

البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬يريد‭ ‬تصحيح‭ ‬مساره‭ ‬سريعا‭ ‬وإضافة‭ ‬نقاط‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬الذي‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‮»‬،‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبرزهم‭ ‬المهاجم‭ ‬ممادو‭ ‬وعيسى‭ ‬جهاد‭ ‬وعلي‭ ‬غالب‭ ‬وبقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬علي‭ ‬عامر،‭ ‬ولذلك‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬لأداء‭ ‬هجومي‭ ‬متوقع‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الخالدية،‭ ‬واستبسال‭ ‬دفاعي‭ ‬محكم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬البسيتين،‭ ‬فلمن‭ ‬ستكون‭ ‬الغلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الليلة؟