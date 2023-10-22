انتصار حداوي أول.. والمنامة وسترة سلبيان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





التصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





حقق‭ ‬الحد‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ورفع‭ ‬الحد‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تكبّد‭ ‬الحالة‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬وبقي‭ ‬رصيده‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الحد‭ ‬طلال‭ ‬الشروقي‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬25‭)‬،‭ ‬وثيموبيليه‭ (‬56‭).‬

المنامة‭ ‬وسترة

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها،‭ ‬والتي‭ ‬احتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬خرج‭ ‬فريقا‭ ‬المنامة‭ ‬وسترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬بينهما،‭ ‬ليقتسم‭ ‬الفريقان‭ ‬النقاط،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬المنامة‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬سترة‭ ‬نقطتان‭.‬