انتصار حداوي أول.. والمنامة وسترة سلبيان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
التصوير: محمد سرحان
حقق الحد أول انتصار في مشواره بمسابقة الدوري بفوزه على الحالة بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق، ضمن الجولة الرابعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، ورفع الحد بهذا الفوز رصيده إلى 3 نقاط، بينما تكبّد الحالة الخسارة الثانية تواليا وبقي رصيده على 6 نقاط.
أحرز هدفي الحد طلال الشروقي من ركلة جزاء (25)، وثيموبيليه (56).
المنامة وسترة
وفي المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي احتضنها ملعب مدينة خليفة الرياضية، خرج فريقا المنامة وسترة بنتيجة التعادل السلبي بينهما، ليقتسم الفريقان النقاط، حيث أصبح رصيد المنامة 4 نقاط، بينما أصبح رصيد سترة نقطتان.
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