رجــال اليــد يكســبون الكــويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كسب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬34/26‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬والمقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

ونجح‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ (‬14/16‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني،‭ ‬لتكون‭ ‬مواجهتهما‭ ‬المباشرة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هي‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتأهل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬اليابان‭.‬

ويدين‭ ‬منتخبنا‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الثمين‭ ‬والمستحق‭ ‬لنجومية‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬مستوى‭ ‬ملفتا‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الهجومية‭ ‬بتسجيله‭ ‬للأهداف‭ ‬وصناعة‭ ‬الكرات‭ ‬الحاسمة‭ ‬لزملائه‭ ‬وبجانبه‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬الناصر‭ ‬وعلي‭ ‬ميرزا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تألق‭ ‬حارسنا‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬الذي‭ ‬زاد‭ ‬عن‭ ‬مرماه‭ ‬بكل‭ ‬بسألة‭ ‬أمام‭ ‬الكرات‭ ‬الكويتية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الصحوة‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬إحكام‭ ‬قبضته‭ ‬وقطع‭ ‬الكرات‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬خطف‭ ‬فيه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأفضلية‭ ‬الفنية‭ ‬بالأداء‭ ‬والنتيجة‭ ‬وتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط،‭ ‬ليفرض‭ ‬إيقاعه‭ ‬ويسيّر‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحه‭.‬