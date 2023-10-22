رجــال اليــد يكســبون الكــويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كسب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مواجهة نظيره الكويتي بنتيجة (34/26) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والمقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.
ونجح منتخبنا في إنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق هدفين (14/16)، وبذلك حقق «الأحمر» انتصاره الثاني ورفع رصيده إلى (4 نقاط) في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب الإيراني، لتكون مواجهتهما المباشرة يوم الثلاثاء هي الفيصل في تحديد هوية المتأهل الثاني من هذه المجموعة خلف المتصدر اليابان.
ويدين منتخبنا بهذا الانتصار الثمين والمستحق لنجومية العائد من الإصابة حسين الصياد الذي قدم مستوى ملفتا للغاية في الجوانب الهجومية بتسجيله للأهداف وصناعة الكرات الحاسمة لزملائه وبجانبه محمد حبيب الناصر وعلي ميرزا، بالإضافة إلى تألق حارسنا محمد عبدالحسين الذي زاد عن مرماه بكل بسألة أمام الكرات الكويتية، فضلاً عن الصحوة الدفاعية في إحكام قبضته وقطع الكرات وخصوصًا في الشوط الثاني خطف فيه منتخبنا الأفضلية الفنية بالأداء والنتيجة وتوسيع الفارق منذ منتصف الشوط، ليفرض إيقاعه ويسيّر المباراة لصالحه.
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