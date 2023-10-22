خالد بن حمد بصدر قراراً بتسجيل الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرارا رقم (15) لسنة 2023
بشأن تسجيل الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة.
وجاء في نص القرار انه وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي الموحَّد للاتحادات الرياضية، الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014، وتعديلاته، وعلى ذلك يشكل اتحاد رياضي تحت اسم الإتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة، وان يسجل ضمن قيْد الاتحادات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، تحت قيْد رقم (44).
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