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خالد بن حمد بصدر قراراً بتسجيل الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة

10/22/2023 7:23:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قرارا‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2023‮
‬بشأن‭ ‬تسجيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬انه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحَّد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬ذلك‭ ‬يشكل‭ ‬اتحاد‭ ‬رياضي‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬الإتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة،‭ ‬وان‭ ‬يسجل‭ ‬ضمن‭ ‬قيْد‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬تحت‭ ‬قيْد‭ ‬رقم‭ (‬44‭).‬

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