شتوتجارت يعلن غياب جيراسي للإصابة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شتوتجارت - (د ب أ): أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، أمس الأحد غياب هداف الدوري سيرهو جيراسي لعدة أسابيع.
وتعرض جيراسي لإصابة عضلية خفيفة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على يونيون برلين 3/صفر السبت.
وقال سيباستيان هونيس مدرب الفريق: «غياب سيرهو أمر مؤلم بالنسبة له ولنا كفريق. الكل شاهد الحالة الجيدة التي كان عليها سيرهو مؤخرا. يجب علينا أن نعوض غيابه قدر الإمكان، وهذا ما سنفعله». وحقق شتوتجارت سبعة انتصارات في ثماني مباريات ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر. وحتى الآن سجل جيراسي 14 هدفا.
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