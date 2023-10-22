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شتوتجارت يعلن غياب جيراسي للإصابة

10/22/2023 7:23:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شتوتجارت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬شتوتجارت‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬غياب‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬سيرهو‭ ‬جيراسي‭ ‬لعدة‭ ‬أسابيع‭.‬

وتعرض‭ ‬جيراسي‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬خفيفة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬سيباستيان‭ ‬هونيس‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭: ‬‮«‬غياب‭ ‬سيرهو‭ ‬أمر‭ ‬مؤلم‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬ولنا‭ ‬كفريق‭. ‬الكل‭ ‬شاهد‭ ‬الحالة‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬سيرهو‭ ‬مؤخرا‭. ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعوض‭ ‬غيابه‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سنفعله‮»‬‭. ‬وحقق‭ ‬شتوتجارت‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭. ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬سجل‭ ‬جيراسي‭ ‬14‭ ‬هدفا‭.‬


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