غياب غوريتسكا عن بايرن عدة مباريات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يغيب‭ ‬ليون‭ ‬غوريتسكا‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الاخيرة،‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬عدة‭ ‬مباريات‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬غداة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ماينتس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.

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وأصيب‭ ‬غوريتسكا‭ ‬الذي‭ ‬اختتم‭ ‬ثلاثية‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ماينتس‭ ‬3-1،‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬عظمة‭ ‬يده‭ ‬وخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭. ‬

ولن‭ ‬يسافر‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬كما‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬أمام‭ ‬دارمشتات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬بوندسليغا‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬إصابة‭ ‬غوريتسكا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬صعب‭ ‬بالنسبة‭ ‬لثالث‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬يفتقد‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬كوادره،‭ ‬أبرزهم‭ ‬قائده‭ ‬الحارس‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬الغائب‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬ساقه‭ ‬أثناء‭ ‬التزلج،‭ ‬وسيرج‭ ‬غنابري‭ (‬كسر‭ ‬في‭ ‬الذراع‭)‬،‭ ‬والمغربي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي،‭ ‬والبرتغالي‭ ‬رافاييل‭ ‬غيريرو‭ ‬والفرنسي‭ ‬دايو‭ ‬أوباميكانو‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬عضلية‭.

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واشتكى‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬خجولا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬سبتمبر‭ ‬وقبل‭ ‬تعرض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجومه‭ ‬للإصابات‭. ‬