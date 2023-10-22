مدربة منتخب ألمانيا للسيدات تنهي إجازتها المرضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬مارتينا‭ ‬فوس‭ -‬تيكلينبورج،‭ ‬مدربة‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬للسيدات،‭ ‬أنهت‭ ‬إجازتها‭ ‬المرضية‭.‬

وكانت‭ ‬فوس‭-‬تيكلينبورج‭ ‬صرحت‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬‮«‬إجازة‭ ‬مدتها‭ ‬14‭ ‬يوما‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬للظهور‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬العامة‭ ‬مؤخرا‭.‬

وذكر‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬نجري‭ ‬نقاشا‭ ‬مشتركا‭ ‬مع‭ ‬فوس‭-‬تيكلينبورج‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬إجازتها‭ ‬مباشرة‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬فوس‭-‬تيكلينبورج‭ ‬غابت‭ ‬بسبب‭ ‬مرض‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عنه،‭ ‬وقام‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بتعيين‭ ‬هورست‭ ‬هروبيش‭ ‬مدربا‭ ‬مؤقتا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات‭.‬

وترتبط‭ ‬فوس‭-‬تيكلينبورج‭ ‬بعقد‭ ‬لتدريب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬للسيدات‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موعد‭ ‬عودتها‭ ‬مجددا‭ ‬لقيادة‭ ‬منتخب‭ ‬الماكينات‭ ‬غامضا،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستعود‭ ‬لتدريب‭ ‬الفريق‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وتعرضت‭ ‬فوس‭-‬تيكلينبورج‭ ‬لانتقادات‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وألقت‭ ‬فوس‭-‬تكلينبورج‭ ‬محاضرات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بافاريا‭ ‬وفي‭ ‬منتدى‭ ‬عقدته‭ ‬الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬للإنشاءات‭ ‬سابقة‭ ‬التجهيز‭ .‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬فوس‭-‬تيكلينبورج‭ ‬‮«‬أبلغته‭ ‬بالزيارات‭ ‬المحتملة‭ ‬للفعاليات‮»‬‭ ‬وإنه‭ ‬‮«‬سجل‭ ‬ملاحظات‮»‬‭ ‬عن‭ ‬ظهورها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬البافاريين‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬هروبيش‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بالمباراتين‭ ‬المقبلتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬ضد‭ ‬منتخبي‭ ‬ويلز‭ ‬وأيسلندا‭.‬

وستكون‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬أيضا‭ ‬بمثابة‭ ‬تصفيات‭ ‬لدورة‭ ‬باريس‭ ‬الأولمبية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬يتأهل‭ ‬إليها‭ ‬منتخبان‭ ‬أوروبيان‭ ‬فقط‭ ‬بجانب‭ ‬فرنسا‭ ‬المضيفة‭ ‬التي‭ ‬صعدت‭ ‬مباشرة‭.‬