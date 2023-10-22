مدربة منتخب ألمانيا للسيدات تنهي إجازتها المرضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ): أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الأحد، أن مارتينا فوس -تيكلينبورج، مدربة منتخب ألمانيا للسيدات، أنهت إجازتها المرضية.
وكانت فوس-تيكلينبورج صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق بأنها حصلت على «إجازة مدتها 14 يوما وافق عليها الاتحاد الألماني لكرة القدم»، قبل أن تعود للظهور في المناسبات العامة مؤخرا.
وذكر اتحاد كرة القدم الألماني في بيان «من المقرر أن نجري نقاشا مشتركا مع فوس-تيكلينبورج بعد انتهاء إجازتها مباشرة».
وكشف الاتحاد الشهر الماضي أن فوس-تيكلينبورج غابت بسبب مرض لم يكشف عنه، وقام منذ ذلك الحين بتعيين هورست هروبيش مدربا مؤقتا للمنتخب الألماني للسيدات.
وترتبط فوس-تيكلينبورج بعقد لتدريب منتخب ألمانيا للسيدات حتى عام 2025، ولكن لا يزال موعد عودتها مجددا لقيادة منتخب الماكينات غامضا، أو حتى ما إذا كانت ستعود لتدريب الفريق مرة أخرى.
وتعرضت فوس-تيكلينبورج لانتقادات أيضا بعد خروج المنتخب الألماني للسيدات لأول مرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم في أغسطس الماضي.
وألقت فوس-تكلينبورج محاضرات هذا الشهر في يوم أطباء الأسنان في ولاية بافاريا وفي منتدى عقدته الجمعية الألمانية للإنشاءات سابقة التجهيز .
وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن فوس-تيكلينبورج «أبلغته بالزيارات المحتملة للفعاليات» وإنه «سجل ملاحظات» عن ظهورها في يوم أطباء الأسنان البافاريين.
ومن المقرر أن يبدأ هروبيش فترة ولايته مع المنتخب الألماني بالمباراتين المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية للسيدات في أواخر الشهر الجاري ضد منتخبي ويلز وأيسلندا.
وستكون المسابقة القارية أيضا بمثابة تصفيات لدورة باريس الأولمبية العام المقبل والتي يتأهل إليها منتخبان أوروبيان فقط بجانب فرنسا المضيفة التي صعدت مباشرة.
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