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إشبيلية يتعهد بتأديب مشجع وجه إساءة عنصرية لفينيسيوس

10/22/2023 7:23:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعهد‭ ‬نادي‭ ‬اشبيلية‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬ضد‭ ‬مشجع‭ ‬جرى‭ ‬إخراجه‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬استاد‭ ‬‮«‬رامون‭ ‬سانشيز‭ ‬بيزخوان‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬1‭/‬1‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بداعي‭ ‬توجيه‭ ‬إساءة‭ ‬عنصرية‭ ‬للنجم‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭.‬

ولعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الدولي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬لمدة‭ ‬88‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تعادل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬إشبيلية‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬ديفيد‭ ‬ألابا‭ ‬لاعب‭ ‬الريال‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬فينيسيوس‭ ‬كشف‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬للإساءة‭ ‬العنصرية‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬اشبيلية‭.‬

وذكر‭ ‬نادي‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬يود‭ ‬نادي‭ ‬اشبيلية‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬السلوكيات‭ ‬العنصرية‭ ‬والمعادية‭ ‬للأجانب،‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الجمهور‭ ‬وإخراجه‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬وتسليمه‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬القانونية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬سيخضع‭ ‬الشخص‭ ‬أيضًا‭ ‬للبروتوكولات‭ ‬التأديبية‭ ‬الداخلية‭ ‬الصارمة‭ ‬للنادي‭ ‬وسيتم‭ ‬إلغاء‭ ‬عضويته‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬إشبيلية‭: ‬‮«‬يدين‭ ‬نادي‭ ‬اشبيلية‭ ‬جميع‭ ‬السلوكيات‭ ‬العنصرية‭ ‬والمعادية‭ ‬للأجانب،‭ ‬وسيعمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬لضمان‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬وفقا‭ ‬لذلك‭... ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬لا‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬اشبيلية‭.‬‮«‬

وكان‭ ‬فينيسيوس‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الأحداث‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬وكاد‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬قبيل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬إنذار‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬تدخل‭ ‬مع‭ ‬أورجان‭ ‬نايلاند‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬اشبيلية‭ ‬أثار‭ ‬مناوشات‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭.‬

وكان‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬بسبب‭ ‬توجيه‭ ‬إساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬للاعبه‭ ‬فينيسيوس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭.‬

وطالبت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬بتعديل‭ ‬تشريعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬سلطة‭ ‬أكبر‭ ‬لمعاقبة‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إدانة‭ ‬مشجعيها‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬عنصرية‭.‬

كذلك‭ ‬أكد‭ ‬فينيسيوس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مساعي‭ ‬إسبانيا‭ ‬حينها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2030‭ ‬مع‭ ‬البرتغال‭ ‬والمغرب‭.‬

وقال‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬اشبيلية‮»‬‭ :‬تهانينا‭ ‬لإشبيلية‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الموقف‭ ‬سريعا،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬عقوبة‭ ‬يعدّ‭ ‬حلقة‭ ‬حزينة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية‭.‬‮«‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬رأيت‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬لتصرف‭ ‬عنصري‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬السبت،‭ ‬وجاء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طفلة‭. ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬محزن‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬لم‭ ‬يعلمها‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬السلطات‭ ‬الإسبانية‭ ‬بدورها‭ ‬وتغير‭ ‬التشريعات‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الجميع‭. ‬يجب‭ ‬معاقبة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬جنائيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬بمثابة‭ ‬خطوة‭ ‬استعدادية‭ ‬هائلة‭ ‬أولى‭ ‬لموندال‭ ‬2030‮»‬‭.‬

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