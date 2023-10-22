ساو باولو يهزم جريميو بثلاثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ (‬البرازيل‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تغلب‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬على‭ ‬جريميو‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ (‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وفي‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬بالمرحلة‭ ‬نفسها،‭ ‬تغلب‭ ‬باهيا‭ ‬على‭ ‬فورتاليزا‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬وتعادل‭ ‬كويابا‭ ‬مع‭ ‬جوياس‭ ‬1‭/‬1‭ .‬

وسجل‭ ‬الأهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬لساو‭ ‬باولو‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬جريميو،‭ ‬مايكل‭ ‬أرواخو‭ ‬وبابلو‭ ‬مايا‭ ‬ولوسيانو‭ ‬دا‭ ‬روتشا‭ ‬نيفيس‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬21‭ ‬و68‭ ‬و90‭ .‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬إلى‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬جريميو‭ ‬عند‭ ‬44‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

كذلك‭ ‬تغلب‭ ‬باهيا‭ ‬على‭ ‬فورتاليزا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬كانو‭ ‬ورافائيل‭ ‬راتاو‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬22‭ ‬و90‭ .‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬باهيا‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬فورتاليزا‭ ‬عند‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

وتعادل‭ ‬كويابا‭ ‬مع‭ ‬جوياس‭ ‬1‭/‬1‭ ‬ليرفع‭ ‬الأول‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬مقابل‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬لجوياس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وتقدم‭ ‬جوياس‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬جويليرمي‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬كويابا‭ ‬بهدف‭ ‬للاعب‭ ‬كلايسون‭ ‬فييرا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬