ساو باولو يهزم جريميو بثلاثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ساو باولو (البرازيل) - (د ب أ): تغلب ساو باولو على جريميو 3/صفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت (صباح أمس الأحد بتوقيت جرينتش) ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب باهيا على فورتاليزا 2/صفر وتعادل كويابا مع جوياس 1/1 .
وسجل الأهداف الثلاثة لساو باولو في شباك جريميو، مايكل أرواخو وبابلو مايا ولوسيانو دا روتشا نيفيس في الدقائق 21 و68 و90 .
وارتفع رصيد ساو باولو إلى 38 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد جريميو عند 44 نقطة في المركز السادس.
كذلك تغلب باهيا على فورتاليزا بهدفين نظيفين سجلهما كانو ورافائيل راتاو في الدقيقتين 22 و90 .
وارتفع رصيد باهيا إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند 42 نقطة في المركز الثامن.
وتعادل كويابا مع جوياس 1/1 ليرفع الأول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 31 نقطة لجوياس في المركز السادس عشر.
وتقدم جوياس بهدف سجله جويليرمي من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ثم تعادل كويابا بهدف للاعب كلايسون فييرا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.
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