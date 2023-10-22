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كلوب أمريكا يحقق فوزا مثيرا على سانتوس لاجونا

10/22/2023 7:23:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حقق‭ ‬كلوب‭ ‬أمريكا‭ ‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬أمام‭ ‬سانتوس‭ ‬لاجونا‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬4‭ / ‬3‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ (‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المكسيكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬بالمرحلة‭ ‬نفسها،‭ ‬تغلب‭ ‬تيجريس‭ ‬أونال‭ ‬على‭ ‬كروز‭ ‬أزول‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬وكويريتارو‭ ‬على‭ ‬تيخوانا‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬وليون‭ ‬على‭ ‬تولوكا‭ ‬1‭ / ‬صفر‭.‬

وتقدم‭ ‬سانتوس‭ ‬لاجونا‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬خوان‭ ‬برونيتا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬كلوب‭ ‬أمريكا‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬هنري‭ ‬مارتن‭ ‬وجوناثان‭ ‬رودريجيز‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬14‭ ‬و19‭ .‬

بعدها‭ ‬سجل‭ ‬هارولد‭ ‬بريسيادو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لسانتوس‭ ‬لاجونا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬21‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬جوليان‭ ‬كينونيس‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لكلوب‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬ايمرسون‭ ‬رودريجيز‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لسانتوس‭ ‬لاجونا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬52‭ ‬لكن‭ ‬أليخاندرو‭ ‬زينديجاس‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭ ‬لصالح‭ ‬كلوب‭ ‬أمريكا‭ ‬بهدف‭ ‬الفوز‭ ‬4‭ / ‬3‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ .‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬كلوب‭ ‬أمريكا‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬تيجريس‭ ‬أونال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬سانتوس‭ ‬لاجونا‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وحول‭ ‬تيجريس‭ ‬أونال‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬أمام‭ ‬كروز‭ ‬أزول‭ ‬الذي‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

وتقدم‭ ‬كروز‭ ‬أزول‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬كارلوس‭ ‬أنتونا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬تيجريس‭ ‬أونال‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬أندري‭ ‬بيير‭ ‬جينياك‭ ‬ورافائيل‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬61‭ ‬و90‭ .‬

وتغلب‭ ‬كويريتارو‭ ‬على‭ ‬تيخوانا‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬بابلو‭ ‬باريرا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬84‭ ‬ليرتفع‭ ‬رصيد‭ ‬كويريتارو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬ويتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬تيخوانا‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

كذلك‭ ‬تغلب‭ ‬ليون‭ ‬على‭ ‬تولوكا‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬نيكولاس‭ ‬لوبيز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬39‭ ‬ليرتفع‭ ‬رصيد‭ ‬ليون‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬ويتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬تولوكا‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭. ‬

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