كلوب أمريكا يحقق فوزا مثيرا على سانتوس لاجونا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
مكسيكو سيتي - (د ب أ): حقق كلوب أمريكا فوزا مثيرا أمام سانتوس لاجونا وتغلب عليه 4 / 3 مساء السبت (صباح أمس الأحد بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثالثة عشر من الدوري المكسيكي لكرة القدم.
وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب تيجريس أونال على كروز أزول 2 / 1 وكويريتارو على تيخوانا 1 / صفر وليون على تولوكا 1 / صفر.
وتقدم سانتوس لاجونا بهدف سجله خوان برونيتا في الدقيقة الثانية ثم رد كلوب أمريكا بهدفين سجلهما هنري مارتن وجوناثان رودريجيز في الدقيقتين 14 و19 .
بعدها سجل هارولد بريسيادو الهدف الثاني لسانتوس لاجونا في الدقيقة 21 قبل أن يضيف جوليان كينونيس الهدف الثالث لكلوب أمريكا من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل ايمرسون رودريجيز الهدف الثالث لسانتوس لاجونا في الدقيقة 52 لكن أليخاندرو زينديجاس حسم المباراة لصالح كلوب أمريكا بهدف الفوز 4 / 3 في الدقيقة 76 .
وارتفع رصيد كلوب أمريكا إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام تيجريس أونال صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد سانتوس لاجونا عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.
وحول تيجريس أونال تأخره بهدف إلى الفوز 2 / 1 أمام كروز أزول الذي تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.
وتقدم كروز أزول بهدف سجله كارلوس أنتونا في الدقيقة 45 ثم رد تيجريس أونال بهدفين سجلهما أندري بيير جينياك ورافائيل دي سوزا في الدقيقتين 61 و90 .
وتغلب كويريتارو على تيخوانا بهدف وحيد سجله بابلو باريرا في الدقيقة 84 ليرتفع رصيد كويريتارو إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد تيخوانا عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.
كذلك تغلب ليون على تولوكا بهدف وحيد سجله نيكولاس لوبيز في الدقيقة 39 ليرتفع رصيد ليون إلى 15 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد تولوكا عند 18 نقطة في المركز السادس.
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