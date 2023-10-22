أرتيتا سعيد بالثقة.. وبوكيتينو يتحسر على النقطتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشاد‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬مدرب‭ ‬آرسنال،‭ ‬بثقة‭ ‬لاعبيه‭ ‬بأنفسهم‭ ‬بعد‭ ‬صمودهم‭ ‬وقلب‭ ‬تأخرهم‭ ‬2‭ - ‬صفر‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬2‭ - ‬2‭ ‬خارج‭ ‬أرضهم‭ ‬مع‭ ‬تشيلسي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السبت،‭ ‬ليحافظوا‭ ‬على‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭.‬

ووفق‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬كان‭ ‬آرسنال‭ ‬وعلى‭ ‬غير‭ ‬العادة‭ ‬أقل‭ ‬نشاطاً‭ ‬وسرعة‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭ ‬تشيلسي‭.‬

وتقدم‭ ‬تشيلسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬كول‭ ‬بالمرمى،‭ ‬وعزز‭ ‬تقدمه‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ميخايلو‭ ‬مودريك‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭: ‬‮«‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬رد‭ ‬بها‭ ‬اللاعبون‭ ‬بعد‭ ‬هدف‭ ‬تشيلسي‭ ‬الثاني‭ ‬استثنائية،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬أحببته‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬لم‭ ‬نقدم‭ ‬أداء‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬وضوح‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬والهدف،‭ ‬ولم‭ ‬نتفوق‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬في‭ ‬الالتحامات‭ ‬الضيقة،‭ ‬وعندما‭ ‬لا‭ ‬نحقق‭ ‬هذين‭ ‬الأمرين‭ ‬نصبح‭ ‬فريقاً‭ ‬متوسط‭ ‬المستوى‮»‬‭.‬

ويرتبط‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬مدرب‭ ‬تشيلسي،‭ ‬بعلاقة‭ ‬صداقة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬أرتيتا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لعبا‭ ‬معاً‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاماً‭.‬

وقال‭ ‬بوكيتينو‭ ‬إنه‭ ‬يعدّ‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬خسر‭ ‬نقطتين‭ ‬وليس‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬نقطة‭.‬

فقد‭ ‬ظل‭ ‬تشيلسي‭ ‬متفوقاً‭ ‬تماماً‭ ‬حتى‭ ‬هدف‭ ‬آرسنال‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬سوء‭ ‬تقدير‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬تشيلسي‭ ‬روبرت‭ ‬سانشيز‭.‬

وعن‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬بوكيتينو‭ ‬للصحافيين‭: ‬‮«‬منح‭ ‬هدفه‭ ‬ثقة‭ ‬لآرسنال‭ ‬قبل‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬ولأننا‭ ‬سيطرنا‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬نخسر‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬فإنني‭ ‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬لأننا‭ ‬أهدرنا‭ ‬نقطتين‮»‬‭.‬

وأحرز‭ ‬لياندرو‭ ‬تروسار‭ ‬هدف‭ ‬آرسنال‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬فاعلية‭ ‬دفاع‭ ‬تشيلسي‭.‬

وقال‭ ‬بوكيتينو‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الأخطاء‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نشاهد‭ (‬المباريات‭) ‬في‭ ‬كل‭ ‬أسبوع،‭ ‬ودائماً‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أخطاء‭ ‬لأن‭ ‬الأخطاء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬تأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬أخطاء‭ ‬من‭ ‬الخصم‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬يمكننا‭ ‬فقط‭ ‬توجيه‭ ‬بعض‭ ‬الانتقادات‭ ‬وقراءة‭ ‬المباراة‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬إيقاعنا‭ ‬أفضل‭ ‬وتوقيتنا‭ ‬أفضل،‭ ‬يمكننا‭ ‬المخاطرة‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬فلسفتنا‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬التعادل‭ ‬عاد‭ ‬آرسنال‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬فرق‭ ‬البطولة‭ ‬العشرين‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬متخلفاً‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬بينما‭ ‬يملك‭ ‬تشيلسي‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬