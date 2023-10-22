أرتيتا سعيد بالثقة.. وبوكيتينو يتحسر على النقطتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، بثقة لاعبيه بأنفسهم بعد صمودهم وقلب تأخرهم 2 - صفر إلى التعادل 2 - 2 خارج أرضهم مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، ليحافظوا على مسيرتهم الخالية من الهزيمة.
ووفق «رويترز»، خلال فترات طويلة من المباراة كان آرسنال وعلى غير العادة أقل نشاطاً وسرعة من جاره اللندني تشيلسي.
وتقدم تشيلسي في الدقيقة 15 بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها كول بالمرمى، وعزز تقدمه بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق ميخايلو مودريك.
وقال أرتيتا لشبكة «سكاي سبورتس»: «الطريقة التي رد بها اللاعبون بعد هدف تشيلسي الثاني استثنائية، هذا هو الجزء الذي أحببته».
وأضاف: «في بداية المباراة لم نقدم أداء ينم عن وضوح في الرؤية والهدف، ولم نتفوق بما يكفي في الالتحامات الضيقة، وعندما لا نحقق هذين الأمرين نصبح فريقاً متوسط المستوى».
ويرتبط الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، بعلاقة صداقة قوية مع أرتيتا بعد أن لعبا معاً في باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أكثر من 20 عاماً.
وقال بوكيتينو إنه يعدّ أن فريقه خسر نقطتين وليس أنه حصل على نقطة.
فقد ظل تشيلسي متفوقاً تماماً حتى هدف آرسنال الأول الذي حمل توقيع ديكلان رايس والذي جاء نتيجة سوء تقدير من حارس مرمى تشيلسي روبرت سانشيز.
وعن ذلك قال بوكيتينو للصحافيين: «منح هدفه ثقة لآرسنال قبل 13 دقيقة من النهاية، ولأننا سيطرنا على المباراة حتى الدقيقة 77 كما لم نخسر عدداً كبيراً جداً من الفرص فإنني أشعر بخيبة أمل لأننا أهدرنا نقطتين».
وأحرز لياندرو تروسار هدف آرسنال الثاني قبل 6 دقائق من النهاية مع تراجع فاعلية دفاع تشيلسي.
وقال بوكيتينو إنه لا يريد التركيز على الأخطاء.
وأضاف: «نشاهد (المباريات) في كل أسبوع، ودائماً تكون هناك أخطاء لأن الأخطاء جزء من كرة القدم. أعتقد أن 90 في المائة من الأهداف تأتي نتيجة أخطاء من الخصم».
وأشار: «يمكننا فقط توجيه بعض الانتقادات وقراءة المباراة بصورة أفضل وأن يكون إيقاعنا أفضل وتوقيتنا أفضل، يمكننا المخاطرة لأن هذه فلسفتنا لكن مع اتخاذ قرارات أفضل».
وبعد التعادل عاد آرسنال للمركز الثاني في قائمة فرق البطولة العشرين برصيد 21 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يملك تشيلسي 12 نقطة ويحتل المركز التاسع.
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