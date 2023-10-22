مشجعو يونايتد يتوافدون لتأبين تشارلتون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): توافد مشجعو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب (أولد ترافورد)، أمس الأحد، لتأبين السير بوبي تشارلتون بعد وفاته أمس السبت عن عمر يناهز 86 عاما.
وتم افتتاح سجل التعزية اليوم للجناح الدولي الإنجليزي الراحل ووضع المشجعون الزهور والأوشحة وتركوا رسائل لأحد أشهر أبناء النادي. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إحدى الرسائل، التي كتب فيها «شكرا لك السير بوبي، بطل عائلة كرة القدم العالمية»، في حين جاء في رسالة مقدمة من مجموعة مشجعين مانشستر يونايتد لعام :1958 «التاريخ والكرامة والنزاهة هو ما قدمته لنادينا العظيم. وعدنا لك هو التأكد من بقائه».
كان تشارلتون عنصرا أساسيا في منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966، كما حقق نجاحا كبيرا مع مانشستر يونايتد، الذي أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا للأندية عام 1968.
وقال دينيس لو، زميل تشارلتون السابق في الفريق، على موقع مانشستر يونايتد الإلكتروني «يوم حزين آخر. ماذا أستطيع قوله. كان السير بوبي لاعبا رائعا ورجلا نبيلا. مانشستر يونايتد كان يعني كل شيء بالنسبة له». وكانت عائلة تشارلتون أعلنت بعد ظهر أمس أنه توفي بسلام في الساعات الأولى من الصباح محاطا بأسرته.
وقدم النادي الإنجليزي تعازيه، حيث كتب في بيان: «مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ نادينا».
وأضاف يونايتد «لقد كان موضع إعجاب كبير بسبب روحه الرياضية ونزاهته بقدر ما كان مثيرا للإعجاب أيضا بصفاته المتميزة كلاعب كرة قدم. سيتم تذكر السير بوبي دائما باعتباره أحد عمالقة اللعبة».
ظهر تشارلتون لأول مرة مع يونايتد عام 1956، وخاض مع الفريق 758 مباراة، وسجل خلالها 249 هدفا.
وحمل تشارلتون الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات وتسجيلا للأهداف في تاريخ مانشستر يونايتد لفترة طويلة، قبل أن يتم تحطيم الرقمين بواسطة
رايان جيجز وواين روني على التوالي.
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