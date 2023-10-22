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مشجعو يونايتد يتوافدون لتأبين تشارلتون

10/22/2023 7:23:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توافد‭ ‬مشجعو‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬أولد‭ ‬ترافورد‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬لتأبين‭ ‬السير‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون‭ ‬بعد‭ ‬وفاته‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬86‭ ‬عاما‭.‬

وتم‭ ‬افتتاح‭ ‬سجل‭ ‬التعزية‭ ‬اليوم‭ ‬للجناح‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الراحل‭ ‬ووضع‭ ‬المشجعون‭ ‬الزهور‭ ‬والأوشحة‭ ‬وتركوا‭ ‬رسائل‭ ‬لأحد‭ ‬أشهر‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬إحدى‭ ‬الرسائل،‭ ‬التي‭ ‬كتب‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لك‭ ‬السير‭ ‬بوبي،‭ ‬بطل‭ ‬عائلة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مشجعين‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬لعام‭ :‬1958‭ ‬‮«‬التاريخ‭ ‬والكرامة‭ ‬والنزاهة‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬لنادينا‭ ‬العظيم‭. ‬وعدنا‭ ‬لك‭ ‬هو‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬بقائه‮»‬‭.‬

كان‭ ‬تشارلتون‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬1966،‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬إنجليزي‭ ‬يفوز‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬للأندية‭ ‬عام‭ ‬1968‭.‬

وقال‭ ‬دينيس‭ ‬لو،‭ ‬زميل‭ ‬تشارلتون‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬حزين‭ ‬آخر‭. ‬ماذا‭ ‬أستطيع‭ ‬قوله‭. ‬كان‭ ‬السير‭ ‬بوبي‭ ‬لاعبا‭ ‬رائعا‭ ‬ورجلا‭ ‬نبيلا‭. ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬كان‭ ‬يعني‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬عائلة‭ ‬تشارلتون‭ ‬أعلنت‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬توفي‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬محاطا‭ ‬بأسرته‭.‬

وقدم‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬تعازيه،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حداد‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬السير‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون،‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬وأكثرهم‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬نادينا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬يونايتد‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬موضع‭ ‬إعجاب‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬روحه‭ ‬الرياضية‭ ‬ونزاهته‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬مثيرا‭ ‬للإعجاب‭ ‬أيضا‭ ‬بصفاته‭ ‬المتميزة‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭. ‬سيتم‭ ‬تذكر‭ ‬السير‭ ‬بوبي‭ ‬دائما‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬عمالقة‭ ‬اللعبة‮»‬‭.‬

ظهر‭ ‬تشارلتون‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬يونايتد‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬وخاض‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬758‭ ‬مباراة،‭ ‬وسجل‭ ‬خلالها‭ ‬249‭ ‬هدفا‭.‬

وحمل‭ ‬تشارلتون‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬خوضا‭ ‬للمباريات‭ ‬وتسجيلا‭ ‬للأهداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحطيم‭ ‬الرقمين‭ ‬بواسطة
رايان‭ ‬جيجز‭ ‬وواين‭ ‬روني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

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