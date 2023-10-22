كرة القدم الإنجليزية تنعى بوبي تشارلتون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): نعت كرة القدم الإنجليزية السير بوبي تشارلتون، الذي توفي السبت عن عمر يناهز 86 عاما.
ويعدّ تشارلتون أحد أساطير الكرة الإنجليزية، حيث كان عنصرا أساسيا في منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966، كما حقق نجاحا كبيرا مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا للأندية عام 1968 معه.
ووصف الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، تشارلتون بأنه «أسطورة» و«عملاق»، في تصريحات أدلى بها عقب فوز الفريق 2/1 على مضيفه شيفيلد يوتايتد السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وتم وضع إكليل من الزهور في الدائرة الوسطى مع التصفيق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراة، بينما تم وضع إكليل آخر على قاعدة تمثال تشارلتون وجورج بيست ودينيس لو أمام ملعب (أولد ترافورد)، معقل نادي مانشستر يونايتد.
وقال تين هاج في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «إن إنجازات تشارلتون هائلة وضخمة للغاية على مستوى العالم، وليس في إنجلترا فقط».
وأضاف مدرب يونايتد: «لم يشرفني مقابلته مطلقا، لكنني سمعت أنه رغم كل الجوائز والألقاب التي حققها، كان متواضعا للغاية. شخصية كبيرة ومثال لنا جميعا كلاعبي كرة القدم وفي المجتمع أيضا».
جاء تتويج النجم الراحل بكأس أوروبا مع يونايتد بعد 10 سنوات من كارثة ميونخ الجوية، التي تعرض لها مانشستر يونايتد ونجا منها هو ومدرب الفريق السير مات بوسبي، لكنها أودت بحياة ثمانية من زملاء تشارلتون في النادي الإنجليزي.
تم تشخيص إصابة تشارلتون بالخرف وتم إعلان حالته في نوفمبر 2020، بعد يومين من وفاة زميله في فريق يونايتد ومنتخب إنجلترا نوبي ستايلز بعد صراع مع المرض.
ورثى الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا على منصة إكس (تويتر سابقا)، تشارلتون، حيث كتب: «أسطورة حقيقية في لعبتنا. لن ننساك أبدا يا سيد بوبي».
ونعى الأمير ويليام، رئيس اتحاد كرة القدم الإنجليزي، تشارلتون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب على الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز: «السير بوبي تشارلتون. بطل الدوري الإنجليزي. بطل أوروبا. بطل العالم. انسان محترم. أسطورة حقيقية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد».
وتحدث جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن تشارلتون قائلا «إنه أحد أشهر لاعبينا. تأثير السير بوبي تشارلتون على فوزنا الوحيد بكأس العالم موجود ليراه الجميع. عالم كرة القدم سيتحد في حزنه لفقدان أسطورة بلا منازع».
وسجل تشارلتون ثلاثة أهداف في نهائيات كأس العالم 1966، حيث كان من بينها هدفا المنتخب الإنجليزي خلال فوزه 1/2 على نظيره البرتغالي بالدور قبل النهائي للمونديال، وأنهى مسيرته مع منتخب إنجلترا في سن 32 عاما بعد الخروج من دور الثمانية أمام ألمانيا الغربية بمونديال عام 1970.
أما واين روني، الذي خطف صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد من تشارلتون، فأعرب عن صدمته لرحيل الأسطورة الإنجليزي.
وقال روني، الذي يتولى حاليا تدريب فريق برمنجهام سيتي: «كان بوبي رائعا معي دائما، تناقشنا كثيرا حول كرة القدم والحياة. إنه مصدر إلهام كبير ليس بالنسبة لي فحسب، بل للعديد من اللاعبين الذين لعبوا لمانشستر يونايتد».
وبوفاة تشارلتون، أصبح السير جيف هيرست هو اللاعب الوحيد الذي شارك في فوز إنجلترا على ألمانيا الغربية في نهائي مونديال 1966 ومازال على قيد الحياة.
وقال هيرست، الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الفوز 4/2 على المنتخب الألماني بنهائي المونديال على ملعب (ويمبلي): «أخبار حزينة للغاية اليوم، وفاة أحد العظماء الحقيقيين السير بوبي تشارلتون. لن ننساه أبدا، ولن ننساه أيضا في كرة القدم بأكملها».
في المقابل، صرح هاري كين، الهداف التاريخي الحالي لمنتخب إنجلترا لشبكة (سكاي سبورتس) «إنه يوم حزين لكرة القدم الإنجليزية بالتأكيد. أرسل حبي وعزائي لأصدقائه وعائلته».
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