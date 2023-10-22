كرة القدم الإنجليزية تنعى بوبي تشارلتون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نعت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنجليزية‭ ‬السير‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬86‭ ‬عاما‭.‬

ويعدّ‭ ‬تشارلتون‭ ‬أحد‭ ‬أساطير‭ ‬الكرة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬1966،‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬إنجليزي‭ ‬يفوز‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬للأندية‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬معه‭.‬

ووصف‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاج،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الحالي‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬تشارلتون‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أسطورة‮»‬‭ ‬و«عملاق‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬2‭/‬1‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يوتايتد‭ ‬السبت‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وتم‭ ‬وضع‭ ‬إكليل‭ ‬من‭ ‬الزهور‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الوسطى‭ ‬مع‭ ‬التصفيق‭ ‬لمدة‭ ‬دقيقة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬إكليل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬تمثال‭ ‬تشارلتون‭ ‬وجورج‭ ‬بيست‭ ‬ودينيس‭ ‬لو‭ ‬أمام‭ ‬ملعب‭ (‬أولد‭ ‬ترافورد‭)‬،‭ ‬معقل‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭.‬

وقال‭ ‬تين‭ ‬هاج‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬إن‭ ‬إنجازات‭ ‬تشارلتون‭ ‬هائلة‭ ‬وضخمة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدرب‭ ‬يونايتد‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يشرفني‭ ‬مقابلته‭ ‬مطلقا،‭ ‬لكنني‭ ‬سمعت‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الجوائز‭ ‬والألقاب‭ ‬التي‭ ‬حققها،‭ ‬كان‭ ‬متواضعا‭ ‬للغاية‭. ‬شخصية‭ ‬كبيرة‭ ‬ومثال‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬كلاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وفي‭ ‬المجتمع‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

جاء‭ ‬تتويج‭ ‬النجم‭ ‬الراحل‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬يونايتد‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬ميونخ‭ ‬الجوية،‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ونجا‭ ‬منها‭ ‬هو‭ ‬ومدرب‭ ‬الفريق‭ ‬السير‭ ‬مات‭ ‬بوسبي،‭ ‬لكنها‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬زملاء‭ ‬تشارلتون‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭.‬

تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابة‭ ‬تشارلتون‭ ‬بالخرف‭ ‬وتم‭ ‬إعلان‭ ‬حالته‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬يونايتد‭ ‬ومنتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬نوبي‭ ‬ستايلز‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬المرض‭.‬

ورثى‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭)‬،‭ ‬تشارلتون،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭: ‬‮«‬أسطورة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬لعبتنا‭. ‬لن‭ ‬ننساك‭ ‬أبدا‭ ‬يا‭ ‬سيد‭ ‬بوبي‮»‬‭.‬

ونعى‭ ‬الأمير‭ ‬ويليام،‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬تشارلتون‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬لأمير‭ ‬وأميرة‭ ‬ويلز‭: ‬‮«‬السير‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون‭. ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭. ‬بطل‭ ‬أوروبا‭. ‬بطل‭ ‬العالم‭. ‬انسان‭ ‬محترم‭. ‬أسطورة‭ ‬حقيقية‭ ‬ستبقى‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا،‭ ‬عن‭ ‬تشارلتون‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬لاعبينا‭. ‬تأثير‭ ‬السير‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون‭ ‬على‭ ‬فوزنا‭ ‬الوحيد‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬موجود‭ ‬ليراه‭ ‬الجميع‭. ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬سيتحد‭ ‬في‭ ‬حزنه‭ ‬لفقدان‭ ‬أسطورة‭ ‬بلا‭ ‬منازع‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬تشارلتون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬1966،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬هدفا‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬1‭/‬2‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البرتغالي‭ ‬بالدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬للمونديال،‭ ‬وأنهى‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭ ‬الغربية‭ ‬بمونديال‭ ‬عام‭ ‬1970‭.‬

أما‭ ‬واين‭ ‬روني،‭ ‬الذي‭ ‬خطف‭ ‬صدارة‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬التاريخيين‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬وفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬تشارلتون،‭ ‬فأعرب‭ ‬عن‭ ‬صدمته‭ ‬لرحيل‭ ‬الأسطورة‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وقال‭ ‬روني،‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬حاليا‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬برمنجهام‭ ‬سيتي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬بوبي‭ ‬رائعا‭ ‬معي‭ ‬دائما،‭ ‬تناقشنا‭ ‬كثيرا‭ ‬حول‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والحياة‭. ‬إنه‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬كبير‭ ‬ليس‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‮»‬‭.‬

وبوفاة‭ ‬تشارلتون،‭ ‬أصبح‭ ‬السير‭ ‬جيف‭ ‬هيرست‭ ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬إنجلترا‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬1966‭ ‬ومازال‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

وقال‭ ‬هيرست،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ (‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬4‭/‬2‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بنهائي‭ ‬المونديال‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬ويمبلي‭): ‬‮«‬أخبار‭ ‬حزينة‭ ‬للغاية‭ ‬اليوم،‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬العظماء‭ ‬الحقيقيين‭ ‬السير‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون‭. ‬لن‭ ‬ننساه‭ ‬أبدا،‭ ‬ولن‭ ‬ننساه‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بأكملها‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬صرح‭ ‬هاري‭ ‬كين،‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬الحالي‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬لشبكة‭ (‬سكاي‭ ‬سبورتس‭) ‬‮«‬إنه‭ ‬يوم‭ ‬حزين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنجليزية‭ ‬بالتأكيد‭. ‬أرسل‭ ‬حبي‭ ‬وعزائي‭ ‬لأصدقائه‭ ‬وعائلته‮»‬‭.‬



