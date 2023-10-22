فوجتس: بوبي تشارلتون من أعظم الشخصيات في الرياضة

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دوسلدورف (ألمانيا) (د ب أ): أثنى بيرتي فوجتس المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني لكرة القدم على الراحل بوبي تشارلتون، ووصفه بأنه واحد من أعظم الشخصيات في عالم الرياضة.
وقال فوجتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد: «يجب أن أقول إنه بجانب بيليه، كان بوبي تشارلتون أعظم لاعب كرة قدم في هذا العالم.«
وتوفي تشارلتون، المتوج مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966، السبت عن عمر 86 عاما. وكان فوجتس وتشارلتون قد تواجها كلاعبين في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 1970 وقد انتهت المباراة بفوز المنتخب الألماني 3 / 2 بعد وقت إضافي.
وقال فوجتس إنه تعرف على تشارلتون وتمكن من تقدير قيمته بعدها خلال جولات تدريبية إلى مانشستر يونايتد، الذي لعب له تشارلتون طوال مسيرته تقريبا.
وقال فوجتس: «كثيرا ما كنا نخرج لتناول العشاء معا في تلك الفترة، ونتبادل الأفكار حول كرة القدم. لم ألتق شخصا بروعته. كان زميلا رائعا في كرة القدم».
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