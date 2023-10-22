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فوجتس: بوبي تشارلتون من أعظم الشخصيات في الرياضة

10/22/2023 7:23:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دوسلدورف‭ (‬ألمانيا‭) (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أثنى‭ ‬بيرتي‭ ‬فوجتس‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الأسبق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬الراحل‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون،‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة‭.‬

وقال‭ ‬فوجتس‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنه‭ ‬بجانب‭ ‬بيليه،‭ ‬كان‭ ‬بوبي‭ ‬تشارلتون‭ ‬أعظم‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭.‬‮«‬

وتوفي‭ ‬تشارلتون،‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬1966،‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬86‭ ‬عاما‭. ‬وكان‭ ‬فوجتس‭ ‬وتشارلتون‭ ‬قد‭ ‬تواجها‭ ‬كلاعبين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬1970‭ ‬وقد‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬3‭ / ‬2‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭.‬

وقال‭ ‬فوجتس‭ ‬إنه‭ ‬تعرف‭ ‬على‭ ‬تشارلتون‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬قيمته‭ ‬بعدها‭ ‬خلال‭ ‬جولات‭ ‬تدريبية‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬له‭ ‬تشارلتون‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬تقريبا‭.‬

وقال‭ ‬فوجتس‭: ‬‮«‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬نخرج‭ ‬لتناول‭ ‬العشاء‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬ونتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬حول‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬لم‭ ‬ألتق‭ ‬شخصا‭ ‬بروعته‭. ‬كان‭ ‬زميلا‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

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