البلجيكية ميرتنس تحتفظ بلقبها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تونس - (أ ف ب) :احتفظت البلجيكية إيليز ميرتنس أمس الأحد بلقبها بطلة لدورة الياسمين المفتوحة لكرة المضرب (250)، في مدينة المنستير بالساحل التونسي، بفوزها على الايطالية جاسمين باوليني بسهولة 6-3 و6-صفر.
وكان من المتوقع ان تكون النتيجة متقاربة أكثر مما جاءت عليه لكونها جمعت بين المصنفتين الاولى والثانية، لكن ميرتنس (27 عاما) التي توجت باللقب العام الماضي على حساب الفرنسية أليز كورنيه 6-2 و6-0، لم تمنح أي فرصة لمنافستها لالتقاط أنفاسها وحسمت الامور بسهولة.
وحققت ميرتنس، المتوجة بثلاثة ألقاب في فئة الزوجي في البطولات الاربع الكبرى، فوزها الرابع في خمس مواجهات مع الإيطالية. كما حافظت على سجلها خالياً من الخسارة في الدورة التونسية حيث رفعت عدد انتصاراتها إلى 10 توالياً.
ونجحت البلجيكية في الدفاع عن أحد ألقابها وذلك للمرة الاولى منذ فوزها بلقب دورة هوبارت الأسترالية عامي 2017 و2018.
واللقب هو الثامن لميرتنس، المصنفة 12 عالميا سابقا، منذ انطلاق مسيرتها الاحترافية عام 2013.
وكانت ميرتنس تغلبت في نصف النهائي على الفرنسية كلارا بوريل بسهولة ايضا 6-2 و6-1.
في المقابل، خاضت باوليني النهائي الرابع في مسيرتها، وفشلت في الفوز بثاني ألقابها بعد دورة سلوفينيا المفتوحة عام 2021.
ولم تخرج باوليني خالية الوفاض من الدورة التونسية، اذ توجت مع مواطنتها سارا إراني بلقب فئة الزوجي السبت.
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