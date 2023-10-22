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البلجيكية ميرتنس تحتفظ بلقبها

10/22/2023 7:23:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تونس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬احتفظت‭ ‬البلجيكية‭ ‬إيليز‭ ‬ميرتنس‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بلقبها‭ ‬بطلة‭ ‬لدورة‭ ‬الياسمين‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬250‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المنستير‭ ‬بالساحل‭ ‬التونسي،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الايطالية‭ ‬جاسمين‭ ‬باوليني‭ ‬بسهولة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬صفر‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬النتيجة‭ ‬متقاربة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬جاءت‭ ‬عليه‭ ‬لكونها‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬المصنفتين‭ ‬الاولى‭ ‬والثانية،‭ ‬لكن‭ ‬ميرتنس‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬باللقب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفرنسية‭ ‬أليز‭ ‬كورنيه‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬0،‭ ‬لم‭ ‬تمنح‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬لمنافستها‭ ‬لالتقاط‭ ‬أنفاسها‭ ‬وحسمت‭ ‬الامور‭ ‬بسهولة‭.‬

وحققت‭ ‬ميرتنس،‭ ‬المتوجة‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬فوزها‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬الإيطالية‭. ‬كما‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬سجلها‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التونسية‭ ‬حيث‭ ‬رفعت‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراتها‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬توالياً‭.‬

ونجحت‭ ‬البلجيكية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬ألقابها‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬فوزها‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬هوبارت‭ ‬الأسترالية‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2018‭.‬

واللقب‭ ‬هو‭ ‬الثامن‭ ‬لميرتنس،‭ ‬المصنفة‭ ‬12‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا،‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

وكانت‭ ‬ميرتنس‭ ‬تغلبت‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الفرنسية‭ ‬كلارا‭ ‬بوريل‭ ‬بسهولة‭ ‬ايضا‭ ‬6-2‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬خاضت‭ ‬باوليني‭ ‬النهائي‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬وفشلت‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بثاني‭ ‬ألقابها‭ ‬بعد‭ ‬دورة‭ ‬سلوفينيا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

ولم‭ ‬تخرج‭ ‬باوليني‭ ‬خالية‭ ‬الوفاض‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬التونسية،‭ ‬اذ‭ ‬توجت‭ ‬مع‭ ‬مواطنتها‭ ‬سارا‭ ‬إراني‭ ‬بلقب‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي‭ ‬السبت‭.‬


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