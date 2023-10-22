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سينياكوفا تحرز لقبها الخامس في الصين

10/22/2023 7:23:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

نانتشانغ‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرزت‭ ‬التشيكية‭ ‬كاتيرينا‭ ‬سينياكوفا،‭ ‬المصنفة‭ ‬60‭ ‬عالميا،‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭ ‬لقبها‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬بفوزها‭ ‬بدورة‭ ‬نانتشانغ‭ ‬الصينية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬250‭) ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مواطنتها‭ ‬ماريا‭ ‬بوزكوفا،‭ ‬المصنفة‭ ‬29‭.‬

واحتاجت‭ ‬سينياكوفا‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و32‭ ‬دقيقة،‭ ‬في‭ ‬أطول‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬المحترفات‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لتحسم‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحها‭ ‬1‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭).‬

وانقذت‭ ‬سينياكوفا‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬3‭ ‬كرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬كما‭ ‬قلبت‭ ‬تخلفها‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الاخيرين‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭.‬

وهو‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬لسينياكوفا‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بدورة‭ ‬باد‭ ‬هومبورغ‭ ‬الالمانية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬




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