سينياكوفا تحرز لقبها الخامس في الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
نانتشانغ (الصين) - (أ ف ب): أحرزت التشيكية كاتيرينا سينياكوفا، المصنفة 60 عالميا، أمس الاحد لقبها الخامس في مسيرتها بفوزها بدورة نانتشانغ الصينية لكرة المضرب (250) على حساب مواطنتها ماريا بوزكوفا، المصنفة 29.
واحتاجت سينياكوفا (27 عاما) إلى 3 ساعات و32 دقيقة، في أطول نهائي في دورات المحترفات هذا العام، لتحسم المباراة لصالحها 1-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4).
وانقذت سينياكوفا التي بلغت نهائي دورة هونغ كونغ الاسبوع الماضي 3 كرات حاسمة في المجموعة الثالثة، كما قلبت تخلفها مرتين في الشوطين الاخيرين من اللقاء.
وهو اللقب الثاني لسينياكوفا هذا العام، بعد فوزها بدورة باد هومبورغ الالمانية في يوليو.
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