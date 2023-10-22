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اللقب الأول لبن شلتون

10/22/2023 7:23:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬النجم‭ ‬الأميركي‭ ‬الصاعد‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬المصنف‭ ‬19‭ ‬عالمياً‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬عندما‭ ‬ظفر‭ ‬بدورة‭ ‬طوكيو‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬الأحد،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬أصلان‭ ‬كاراتسيف‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وكانت‭ ‬المواجهة‭ ‬متوازنة‭ ‬حتى‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬عندما‭ ‬تمكّن‭ ‬الأميركي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬إرشال‭ ‬خصمه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

وفقد‭ ‬الروسي‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وراكم‭ ‬أخطاء‭ ‬مزدوجة،‭ ‬ليظفر‭ ‬الأميركي‭ ‬بالمجموعة‭ ‬والمباراة‭ ‬واللقب‭.‬

وسبق‭ ‬لشيلتون‭ ‬أن‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب،‭ ‬ثم‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭.‬


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