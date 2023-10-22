اللقب الأول لبن شلتون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب): أحرز النجم الأميركي الصاعد بن شيلتون المصنف 19 عالمياً أول لقب له في مسيرته أمس الأحد، عندما ظفر بدورة طوكيو لكرة المضرب الأحد، بفوزه على الروسي أصلان كاراتسيف 7-5 و6-1 في المباراة النهائية.
وكانت المواجهة متوازنة حتى التعادل 5-5 في المجموعة الأولى، عندما تمكّن الأميركي البالغ من العمر 21 عاماً من كسر إرشال خصمه للمرة الأولى.
وفقد الروسي سيطرته في المجموعة الثانية وراكم أخطاء مزدوجة، ليظفر الأميركي بالمجموعة والمباراة واللقب.
وسبق لشيلتون أن بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر الماضي وخسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج باللقب، ثم ربع نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف قبل نحو عشرة أيام.
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