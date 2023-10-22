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المذيع كريشان يبهر الأردنيين .. لهذا السبب !

10/22/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون اردنيون مقطع فيديو لمذيع قناة الجزيرة محمد كريشان اليوم الأحد بعد ان قطع الاتصال مع محلل إسرائيلي بسبب أكاذيب روج لها الإعلام العبري.
وتطرق المحلل الصهيوني عيدان رونين لمسألة قطع رؤوس أطفال إسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى 7 تشرين الأول الجاري، الأمر الذي أثار انفعال كريشان.
ووصف كريشان كلام المحلل بالدعاية الكاذبة التي ثبت زيفها قبل قطع الاتصال معه.

وأبدى الناشطون إعجابهم بتصرف كريشان، و قالوا إنه يدل على وطنتيه وتضامنه مع القضية الفلسطينية .

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