الاحتلال يعتقل شابين من القدس
التاريخ
10/22/2023 7:15:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من القدس المحتلة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد القادر داري من بلدة العيسوية، ومفيد غيث من مخيم شعفاط، شمال شرق القدس.
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