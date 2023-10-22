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الاحتلال يعتقل شابين من القدس

10/22/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من القدس المحتلة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد القادر داري من بلدة العيسوية، ومفيد غيث من مخيم شعفاط، شمال شرق القدس.




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