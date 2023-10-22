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شهداء وإصابات في قصف لطيران الاحتلال بغزة

10/22/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين جنوب ووسط قطاع غزة.
وأفاد مصدر، باستشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة 11 آخرين، في قصــــف طائرات الاحتـــــلال لمنزل على رؤوس ساكنيه في رفح.
واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وآخر في بلدة القرارة شمالا.
وأوضح مصدر ، أن طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة أبو حبيس في القرارة، ما أدى لارتقاء خمسة شهداء، ومنزلا لعائلة الزيتاني في حي الأمل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.




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