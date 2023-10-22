إعلام أوكراني يتحدث عن دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وسومي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة TSN الأوكرانية أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة فيشغورود، بمقاطعة كييف الأوكرانية، بعد إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من هجمات جوية روسية.وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة كييف مرتين مساء اليوم وفي مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأفادت قناة "دوم" التلفزيونية الأوكرانية بسماع دوي انفجارات مساء اليوم في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.