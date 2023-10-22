استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنزلين في غزة

استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنزلين في غزة
التاريخ
10/22/2023 7:15:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد 13 مواطنا فلسطينيا، وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقال مصدر، إن طيران الاحتلال الحربي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء ما لا يقل عن 13 شهيدا.
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