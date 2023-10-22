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استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنزلين في غزة

10/22/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد 13 مواطنا فلسطينيا، وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقال مصدر، إن طيران الاحتلال الحربي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء ما لا يقل عن 13 شهيدا.




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