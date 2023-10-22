الاحتلال يغلق مدخل قرية أم صفا شمال غرب رام الله

الاحتلال يغلق مدخل قرية أم صفا شمال غرب رام الله
التاريخ
10/22/2023 7:15:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدخل قرية أم صفا شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية بالسواتر الترابية، ما تسبب بإعاقة دخول وخروج المواطنين الفلسطينيين من وإلى القرية.
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