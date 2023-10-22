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الاحتلال يغلق مدخل قرية أم صفا شمال غرب رام الله

10/22/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدخل قرية أم صفا شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية بالسواتر الترابية، ما تسبب بإعاقة دخول وخروج المواطنين الفلسطينيين من وإلى القرية.




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