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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

10/22/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شرق وجنوب شرق المملكة.
ليـــلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة .
التحذيرات ليوم الاثنين :


- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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