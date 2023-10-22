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الهلال الأحمر يرفض إخلاء مستشفى القدس في غزة بعد مطالبة إسرائيلية جديدة بالإخلاء

10/22/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، تلقي تهديد إسرائيلي جديد مساء الأحد بـ"بإخلاء" مستشفى القدس في قطاع غزة، الذي يؤوي حاليا 400 مريض و12 ألف مدني نازح على الأقل.
وقال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل ، إن المستشفى يتلقى تهديدات متكررة بالإخلاء، لكنه أكد البقاء داخل المستشفى ورفض الإخلاء.
وتحدث جبريل عن عدم إمكانية إخلاء المستشفى الذي يتبع الهلال الأحمر، وتساءل: أين سيذهب المرضى والنازحون؟.

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