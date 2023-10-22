الهلال الأحمر يرفض إخلاء مستشفى القدس في غزة بعد مطالبة إسرائيلية جديدة بالإخلاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، تلقي تهديد إسرائيلي جديد مساء الأحد بـ"بإخلاء" مستشفى القدس في قطاع غزة، الذي يؤوي حاليا 400 مريض و12 ألف مدني نازح على الأقل.
وقال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل ، إن المستشفى يتلقى تهديدات متكررة بالإخلاء، لكنه أكد البقاء داخل المستشفى ورفض الإخلاء.
وتحدث جبريل عن عدم إمكانية إخلاء المستشفى الذي يتبع الهلال الأحمر، وتساءل: أين سيذهب المرضى والنازحون؟.
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