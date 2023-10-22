المغرب.. تظاهرة ضخمة في مدينة طنجة دعما لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهدت مدينة طنجة المغربية مظاهرة دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل منذ السابع من أكتوبر عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

كما نظم آلاف المغاربة الأسبوع الماضي وقفات احتجاجية بعدة مدن تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة كما نددوا بالقصف الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.