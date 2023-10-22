المغرب.. تظاهرة ضخمة في مدينة طنجة دعما لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهدت مدينة طنجة المغربية مظاهرة دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل منذ السابع من أكتوبر عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.
كما نظم آلاف المغاربة الأسبوع الماضي وقفات احتجاجية بعدة مدن تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة.
وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة كما نددوا بالقصف الإسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
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