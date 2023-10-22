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حميميم: المسيّرات الأمريكية انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات خلال اليوم الأخير

10/22/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات خلال اليوم الأخير.
وقال كوليت: "تم تسجيل 4 حالات خرق لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي" خلال اليوم الأخير على خلفية رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".




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