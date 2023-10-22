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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور إسرائيل الثلاثاء

10/22/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء، إلى تل أبيب حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أعلن الاليزيه في بيان الأحد.
وكان نتنياهو قد أعلن عبر منصة إكس (تويتر سابقا) وقبيل صدور بيان الإليزيه عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد أكثر من اسبوعين من الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل وخلفت أكثر من 1400 قتيل، بينهم 30 مواطنا فرنسيا. كذلك، لا يزال 7 فرنسيين في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم جميعا محتجزون لدى حماس، وفق ما أورد ماكرون في وقت سابق.
وزار كل من الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إسرائيل، وكذلك فعلت السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.




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