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حزب الله يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

10/22/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني، عن "قصف أربع مواقع عسكرية إسرائيلية ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية".
وقال "حزب الله" في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجمت عصر يوم الأحد موقعي العبّاد ومسكاف عام بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة".

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