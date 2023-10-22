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نائب روسي: هجمات إسرائيل على سوريا ودول عربية قد تؤدي إلى تشكيل حلف عسكري عربي

10/22/2023 7:15:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر عضو اللجنة الأمنية بمجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، أن الدول العربية قد تنشئ حلفا عسكريا ضد إسرائيل في حال استمرت الأخيرة في مهاجمة سوريا ودول عربية أخرى.
وأشار إلى أن إسرائيل تهاجم المطارات السورية وتضرب أيضا لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي ينسق تحركاته مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "أعتبر أنه إذا استمرت إسرائيل بمهاجمة سوريا ولبنان والدول المجاورة، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء تحالف عسكري بين الدول العربية".

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