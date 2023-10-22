نائب روسي: هجمات إسرائيل على سوريا ودول عربية قد تؤدي إلى تشكيل حلف عسكري عربي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر عضو اللجنة الأمنية بمجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، أن الدول العربية قد تنشئ حلفا عسكريا ضد إسرائيل في حال استمرت الأخيرة في مهاجمة سوريا ودول عربية أخرى.
وأشار إلى أن إسرائيل تهاجم المطارات السورية وتضرب أيضا لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي ينسق تحركاته مع الولايات المتحدة.
وأضاف: "أعتبر أنه إذا استمرت إسرائيل بمهاجمة سوريا ولبنان والدول المجاورة، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء تحالف عسكري بين الدول العربية".
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