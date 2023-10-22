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قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس ومجمع الشفاء الطبي بغزة

10/22/2023 7:15:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد الاثنين، محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت الوكالة، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يحتوي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.
وأضافت الوكالة أن الاحتلال يهدف إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف، أو من خلال قصف مناطق قريبة.

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