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إدانة

10/22/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حتى‭ ‬إدانة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وجرائمه‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ترفضه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وترفض‭ ‬حتى‭ ‬صدور‭ ‬بيان‭ ‬ختامي‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬اجتمع‭ ‬فيها‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬والفخامة‭ ‬ملوك‭ ‬وأمراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬بيان‭ ‬ختامي‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬وممثلي‭ ‬الغرب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الذين‭ ‬عرقلوا‭ ‬صدوره‭ ‬كما‭ ‬طُرحت‭ ‬حلول‭ ‬وسط‭ ‬لم‭ ‬يوافقوا‭ ‬عليها‭ ‬وكانوا‭ ‬يريدون‭ ‬فقط‭ ‬إدانة‭ ‬حماس‭ ‬أما‭ ‬مئات‭ ‬المدنيين‭ ‬والأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قتلتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬فلا‭ ‬يريدون‭ ‬الحديث‭ ‬عنهم‭ ‬ولا‭ ‬عن‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإنسانية‭.

هذه‭ ‬هي‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يعرفونها‭ ‬أن‭ ‬تدافع‭ ‬فقط‭ ‬عمن‭ ‬تجمعك‭ ‬معهم‭ ‬المصلحة‭ ‬أما‭ ‬الآخرين‭ ‬فيتركونهم‭ ‬لمصيرهم‭ ‬وكأنهم‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬ولا‭ ‬يسمعون‭ ‬وكأنهم‭ ‬لا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الإنساني‭.‬

وقد‭ ‬أصدرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬بيانا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬سعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬لبناء‭ ‬توافق‭ ‬دولي‭ ‬عابر‭ ‬للثقافات‭ ‬والأجناس‭ ‬والأديان‭ ‬والمواقف‭ ‬السياسية‭ ‬توافق‭ ‬فيه‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬وضميرها‭ ‬الجمعي‭ ‬ينبذ‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬وقتل‭ ‬النفس‭ ‬بغير‭ ‬الحق‭ ‬فيدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭.‬

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