MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬هي‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يعرفونها‭ ‬أن‭ ‬تدافع‭ ‬فقط‭ ‬عمن‭ ‬تجمعك‭ ‬معهم‭ ‬المصلحة‭ ‬أما‭ ‬الآخرين‭ ‬فيتركونهم‭ ‬لمصيرهم‭ ‬وكأنهم‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬ولا‭ ‬يسمعون‭ ‬وكأنهم‭ ‬لا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الإنساني‭.‬

وقد‭ ‬أصدرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬بيانا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬سعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬لبناء‭ ‬توافق‭ ‬دولي‭ ‬عابر‭ ‬للثقافات‭ ‬والأجناس‭ ‬والأديان‭ ‬والمواقف‭ ‬السياسية‭ ‬توافق‭ ‬فيه‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬وضميرها‭ ‬الجمعي‭ ‬ينبذ‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬وقتل‭ ‬النفس‭ ‬بغير‭ ‬الحق‭ ‬فيدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭.‬