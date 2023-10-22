(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حتى إدانة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه التي يرتكبها في قطاع غزة ترفضه الدول الغربية وترفض حتى صدور بيان ختامي عن القمة التي اجتمع فيها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية في أعمال قمة القاهرة للسلام حيث لم يصدر عن القمة بيان ختامي بسبب خلافات بين المجموعة العربية وممثلي الغرب المشاركين في القمة الذين عرقلوا صدوره كما طُرحت حلول وسط لم يوافقوا عليها وكانوا يريدون فقط إدانة حماس أما مئات المدنيين والأطفال الذين قتلتهم إسرائيل فلا يريدون الحديث عنهم ولا عن حقهم في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية.
هذه هي القيم الإنسانية التي يعرفونها أن تدافع فقط عمن تجمعك معهم المصلحة أما الآخرين فيتركونهم لمصيرهم وكأنهم لا يرون ولا يسمعون وكأنهم لا ينتمون إلى المجتمع الإنساني.
وقد أصدرت الرئاسة المصرية بيانا جاء فيه إن مصر سعت من خلال دعوتها إلى هذه القمة لبناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية توافق فيه القيم الإنسانية وضميرها الجمعي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير الحق فيدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين.
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