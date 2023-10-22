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جريمة في قمة القاهرة

10/22/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‮«‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬إليها‭ ‬مصر‭ ‬كان‭ ‬مفترضا‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬عنها‭ ‬‮«‬نداء‭ ‬عالمي‭ ‬للسلام‮»‬‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الحالية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ويدعو‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬تنشد‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬أبسط‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفعله‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬إزاء‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

لكن‭ ‬الذي‭ ‬فعلته‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬يعد‭ ‬جريمة‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭.. ‬جريمة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬والعرب،‭ ‬وإنما‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الإنسانية‭ ‬والضمير‭ ‬الإنساني‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭.‬

الذي‭ ‬حدث‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬رفضت‭ ‬رفضا‭ ‬مطلقا‭ ‬أي‭ ‬إدانة‭ ‬للكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وأي‭ ‬إشارة‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬رفضت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬صدور‭ ‬أي‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬أصلا‭ ‬يتضمن‭ ‬أي‭ ‬مطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ودخول‭ ‬المساعدات‭. ‬ورفضت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬أي‭ ‬‮«‬حلول‭ ‬وسط‮»‬‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬ولهذا‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬القمة‭.‬

هذه‭ ‬جريمة‭ ‬ارتكبتها‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬تعجز‭ ‬أي‭ ‬كلمات‭ ‬عن‭ ‬وصفها‭.‬

لكننا‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬مطولا‭ ‬جدا‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وأن‭ ‬نعي‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬بالضبط‭.‬

الدول‭ ‬الغربية‭ ‬اجتمعت‭ ‬كلمتها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ليست‭ ‬داعمة‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬شريكة‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جرائمه‭.‬

الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بموقفها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬أعلنت‭ ‬بوضوح‭ ‬أنها‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬حتى‭ ‬تحقق‭ ‬كل‭ ‬أهدافها‭ ‬الصهيونية‭ ‬والغربية‭ ‬أيضا‭. ‬حتى‭ ‬مجرد‭ ‬دعوة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭ ‬رفضوها‭.‬

ما‭ ‬فعلته‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬يعد‭ ‬احتقارا‭ ‬لكل‭ ‬العرب‭ ‬بل‭ ‬وإعلان‭ ‬العداء‭ ‬السافر‭ ‬لكل‭ ‬العرب‭. ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬بعثت‭ ‬بوضوح‭ ‬رسالة‭ ‬مؤداها،‭ ‬نحن‭ ‬الغرب‭ ‬مع‭ ‬إبادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬ومع‭ ‬أي‭ ‬جرائم‭ ‬ترتكب‭ ‬بحقهم‭.‬

في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬كانت‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬مناسبة‭ ‬لإعلاء‭ ‬الصوت‭ ‬العربي‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

كل‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬موحد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يتلخص‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭. ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬أي‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مرفوض‭.. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أمن‭ ‬ولا‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬نيل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭.‬

المهم‭ ‬إننا‭ ‬اليوم‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة،‭ ‬والمواقف‭ ‬الغربية‭ ‬عموما‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أننا‭ ‬كعرب،‭ ‬نقف‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭.‬

نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬كخيار‭ ‬استراتيجي‭. ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يعتبرون‭ ‬السلام‭ ‬خيارا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬ولا‭ ‬تكتيكيا‭ ‬ولا‭ ‬هو‭ ‬خيار‭ ‬أصلا‭.‬

نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحتمية‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭. ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬حقوقا‭ ‬أصلا‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يستحقون‭ ‬الحياة‭ ‬وأن‭ ‬إبادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مشروعة‭.‬

نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية‭. ‬هم‭ ‬يقولون‭ ‬لنا،‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬لا‭ ‬يعنينا‭ ‬في‭ ‬شيء،‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬لا‭ ‬تهمنا‭ ‬في‭ ‬شيء‭.‬

إذا‭ ‬تأملنا‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬فإننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعدا،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬مفتوحة‭ ‬ليس‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والمشروع‭ ‬الصهيوني‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭.‬

هذه‭ ‬المعركة‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬فقط،‭ ‬وفلسطين‭ ‬ليست‭ ‬ساحتها‭ ‬الوحيدة‭.‬

هذه‭ ‬معركة‭ ‬استراتيجية‭ ‬هدفها‭ ‬إذلال‭ ‬كل‭ ‬العرب‭.. ‬إخضاع‭ ‬كل‭ ‬العرب‭.. ‬فرض‭ ‬الوصاية‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬العرب‭.‬

على‭ ‬هذه‭ ‬الأساس‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬حساباتنا‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الرسمية‭ ‬والشعبية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

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