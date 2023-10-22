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غــــــزة بين الفنـــاء والبقــاء

10/22/2023 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العملُ‭ ‬العسكريُّ‭ ‬الإسرائيليُّ‭ ‬مدعومًا‭ ‬بالتأييدِ‭ ‬المطلقِ‭ ‬من‭ ‬الدولِ‭ ‬الأوروبيَّة‭ ‬والولاياتِ‭ ‬المتحدةِ‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وبشحناتِ‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إرسالُها‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائراتِ‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إزالةِ‭ ‬الحياة‭ ‬عن‭ ‬غزة‭.‬

غزة‭ ‬يصلُ‭ ‬حجمُها‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبكثافةٍ‭ ‬سكانيَّة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬إنسان،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬عددَ‭ ‬الشهداءِ‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والرجال‭ ‬والشيوخ‭ ‬سيكون‭ ‬بمئاتِ‭ ‬الألوف‭.‬

هل‭ ‬العالمُ‭ ‬الغربيُّ،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وصلَ‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الدرجةِ‭ ‬من‭ ‬اللاإنسانية؟‭!‬

مؤتمرُ‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬كشف‭ ‬بصورةٍ‭ ‬جلية،‭ ‬أن‭ ‬الغربَ‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬قتلَ‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬حلالٌ‭ ‬عليهم‮»‬،‭ ‬وهنا‭ ‬استعملنا‭ ‬كلمةَ‭ ‬‮«‬حلال‮»‬،‭ ‬لأن‭ ‬العقلَ‭ ‬البشريَّ‭ ‬يعجزُ‭ ‬عن‭ ‬تصوُّرِ‭ ‬الهول‭ ‬المخيف‭ ‬للحصيلة‭ ‬النهائية‭ ‬لهذه‭ ‬العمليةِ‭ ‬الوحشيَّة‭!‬

نقولُ‭ ‬هذا،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشهدُ‭ ‬فيه‭ ‬فلسطين‭ ‬أعلى‭ ‬قدرٍ‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬عدالةِ‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تشهدُه‭ ‬طيلةَ‭ ‬7‭ ‬عقودٍ‭ ‬من‭ ‬وجودِ‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بل‭ ‬نقولُ‭ ‬هذا،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬المحطاتِ‭ ‬الإخباريَّةَ‭ ‬الغربيَّةَ‭ ‬تقدِمُ‭ ‬على‭ ‬فرضِ‭ ‬رقابةٍ‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الصورِ‭ ‬والأخبار‭ ‬المرسَلةِ‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬وكالاتٍ‭ ‬أجنبية‭ ‬وأفراد‭ ‬لكشف‭ ‬ممارسات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬ترفضُ‭ ‬تقبُّلَ‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار‭ ‬أو‭ ‬بثها‭.‬

بل‭ ‬دفع‭ ‬الصمتُ‭ ‬الغربيُّ‭ ‬عن‭ ‬الفظائعِ‭ ‬المرتكبة‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬وزارات‭ ‬خارجية‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬الاحتجاج‭ ‬عند‭ ‬رؤسائهم،‭ ‬وأقدمَ‭ ‬عددٌ‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الاستقالةِ‭ ‬لرفضهم‭ ‬القيودَ‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬أعمالهم‭ ‬اليومية‭.‬

أعدادُ‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬العواصمِ‭ ‬الأوروبيَّةِ‭ ‬المختلفة،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬بقيةِ‭ ‬المدن‭ ‬شرقًا‭ ‬وغربًا،‭ ‬خرجت‭ ‬تأييدًا‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وتعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬التعاطفِ‭ ‬الإنسانيِّ،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الحكوماتِ‭ ‬الغربيَّة‭ ‬لا‭ ‬تضعُ‭ ‬اعتبارًا‭ ‬لنداءاتِ‭ ‬شعوبها‭.‬

إن‭ ‬الإصرارَ‭ ‬الغربيّ‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬تدميرِ‭ ‬وقتلِ‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإبادتهم‭ ‬من‭ ‬الوجود،‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬نابعٌ‭ ‬من‭ ‬ولائهم‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكراهيةَ‭ ‬متأصلةٌ‭ ‬في‭ ‬نفوسِ‭ ‬المسيسين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العقليةِ‭ ‬الاستعماريَّة؟‭!‬

هذه‭ ‬العقليةُ‭ ‬التي‭ ‬تحاولُ‭ ‬تكرارَ‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬أسلافهم‭ ‬بين‭ ‬القرنين‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬جرائمَ‭ ‬بحق‭ ‬عديدٍ‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الشرق،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬ما‭ ‬أقدمَ‭ ‬عليه‭ ‬الاستعمارُ‭ ‬من‭ ‬قمع‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬عام‭ ‬1857‭ ‬لإخماد‭ ‬الثورةِ‭ ‬الهندية‭ ‬العظيمة،‭ ‬وطال‭ ‬اثنائه‭ ‬القمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة،‭ ‬وأُبيد‭ ‬خلالَه‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الهند‭ ‬عشراتُ‭ ‬الألوف،‭ ‬والعجيب‭ ‬أن‭ ‬كلَّ‭ ‬رجالاتِ‭ ‬الهند‭ ‬العظماء‭ ‬وُلدوا‭ ‬بعد‭ ‬إخماد‭ ‬الثورة،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬المهاتما‭ ‬غاندي،‭ ‬روبندرونات‭ ‬طاغور،‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬جناح،‭ ‬ذاكر‭ ‬حسين،‭ ‬وأبو‭ ‬الكلام‭ ‬آزاد،‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬وقفوا‭ ‬ونادوا‭ ‬باستقلال‭ ‬الهند،‭ ‬حتى‭
‬تحقق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1947،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬جناح‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬باكستان،‭ ‬وكلكم‭ ‬تعلمون‭ ‬ماذا‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحرر،‭ ‬وقدمت‭ ‬الجزائر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شهيد‭.‬



ألم‭ ‬تتعلموا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحقبةِ‭ ‬التاريخيَّة‭ ‬الماضية‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬الدرس؟‭!‬

علما‭ ‬بأن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة‭ ‬ليسوا‭ ‬أبناءَ‭ ‬هذه‭ ‬الأرض،‭ ‬بل‭ ‬هم‭ ‬نتيجةُ‭ ‬الهجرة‭ ‬اليهودية‭ ‬هربًا‭ ‬من‭ ‬أحكامِ‭ ‬القمع‭ ‬الأوروبيِّ‭ ‬لليهود‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬الأصلية،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬اليهود‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أصولٍ‭ ‬ألمانية،‭ ‬بولندية،‭ ‬فرنسية،‭ ‬وإنجليزية،‭ ‬وهكذا‭.‬

ويستطيعُ‭ ‬الإنسانُ‭ ‬أن‭ ‬يقولَ‭ ‬إنهم‭ ‬يريدون‭ ‬التخلصَ‭ ‬من‭ ‬أخطائهم‭ ‬وجرائمهم،‭ ‬على‭ ‬حسابِ‭ ‬العرب‭ ‬والفلسطينيين‭.‬

نحن‭ ‬في‭ ‬عالمٍ‭ ‬كثير‭ ‬التغير،‭ ‬وللإنصاف‭ ‬والحق،‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬يعارضُ‭ ‬وحشيةَ‭ ‬حكومتهم‭.‬

وبصفتي‭ ‬شخص‭ ‬عاصر‭ ‬الجرائمَ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنواتٍ‭ ‬طويلة‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬والحالي،‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬سيحدثُ‭ ‬في‭ ‬الأيامِ‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة،‭ ‬سيغيِّرُ‭ ‬مفهوميةَ‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬العرب‭ ‬تجاه‭ ‬الغرب،‭ ‬إذ‭ ‬إنهم‭ ‬رأوا‭ ‬بأعينهم‭ ‬الازدواجيةَ‭ ‬الغربيَّة،‭ ‬التي‭ ‬تفرقُ‭ ‬بين‭ ‬قيمةِ‭ ‬الإنسان‭ ‬الإسرائيليِّ‭ ‬والإنسان‭ ‬الفلسطينيِّ،‭ ‬هذه‭ ‬الازدواجية‭ ‬التي‭ ‬تهدمُ‭ ‬أسسَ‭ ‬القانونِ‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬واتفاقياتِ‭ ‬ومعاهدات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يتشدقون‭ ‬بها‭ ‬مرارًا‭ ‬وتكرارا‭.‬

ما‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬جرائمَ‭ ‬إسرائيليَّة‭ ‬برعايةٍ‭ ‬غربيَّة‭ ‬يؤكِّدُ‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدعُ‭ ‬مجالا‭ ‬للشك‭ ‬سقوطَ‭ ‬كلِّ‭ ‬أقنعةِ‭ ‬النظام‭ ‬العالميِّ‭ ‬الذي‭ ‬تأسسَ‭ ‬أعقاب‭ ‬الحرب‭ ‬العالميَّة‭ ‬الثانية‭ ‬بكل‭ ‬قوانينه‭ ‬وقيمه‭ ‬ومنظوماته‭ ‬الحقوقية،‭ ‬وأن‭ ‬البشريةَ‭ ‬تحتاجُ‭ ‬إلى‭ ‬نظامٍ‭ ‬أكثر‭ ‬عدالة‭ ‬ومساواة،‭ ‬وأن‭ ‬يتخلصَ‭ ‬العالمُ‭ ‬من‭ ‬الفوقيةِ‭ ‬التي‭ ‬يمارسُها‭ ‬أهلُ‭ ‬الشمال‭ ‬تجاه‭ ‬الجنوب،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نظلَّ‭ ‬متحدين‭ ‬وراء‭ ‬قضيتِنا‭ ‬وأن‭ ‬يكونَ‭ ‬لنا‭ ‬صوتٌ‭ ‬واحد‭ ‬لنتشاركَ‭ ‬بفعاليةٍ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نظامٍ‭ ‬جديد،‭ ‬وكفى‭ ‬فرقة‭ ‬وتفرق‭ ‬وراء‭ ‬أهدافٍ‭ ‬ضيقة‭ ‬تقزم‭ ‬من‭ ‬قدراتنا‭ ‬وإمكاناتنا‭ ‬كشركاء‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المستقبل‭.‬

على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يومًا،‭ ‬سقطت‭ ‬محطاتٌ‭ ‬وقنواتٌ‭ ‬غربية‭ ‬كنا‭ ‬نحسبُها‭ ‬تتبنى‭ ‬قيمًا‭ ‬عريقةً،‭ ‬في‭ ‬معركةِ‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير،‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬الحقائق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬لكنها‭ ‬كشفتْ‭ ‬عن‭ ‬الوجهِ‭ ‬القبيحِ‭ ‬للإعلامِ‭ ‬الموجه‭ ‬الذي‭ ‬يتبنى‭ ‬التضليلَ‭ ‬واختلاقَ‭ ‬القصص‭ ‬الإخباريَّةِ‭ ‬المزوَّرة‭ ‬لتبرير‭ ‬أفعال‭ ‬الاحتلال‭ ‬وتشويه‭ ‬المقاومة،‭ ‬وتبارت‭ ‬هذه‭ ‬المحطاتُ‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الغربيين‭ ‬في‭ ‬ادعاء‭ ‬مظلومية‭ ‬واهية‭ ‬للإسرائيليين‭.‬

ورغم‭ ‬القيودِ‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬بعضُ‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تمكن‭ ‬شبابُنا‭ ‬وشباتنا‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬الحواجز،‭ ‬وكشفوا‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬الغربيِّ‭ ‬حقيقةَ‭ ‬ما‭ ‬يحدثُ‭ ‬من‭ ‬جرائمَ‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الاحتلال،‭ ‬ورأينا‭ ‬أعلامَ‭ ‬فلسطين‭ ‬ترفرفُ‭ ‬داخل‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبيَّة‭ ‬ودعواتٍ‭ ‬لوقف‭ ‬القتل‭ ‬الوحشي‭ ‬بحق‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬فلسطيني‭.‬

لكي‭ ‬نعلمَ‭ ‬حجمَ‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬غزة،‭ ‬فقد‭ ‬نشر‭ ‬موقعُ‭ ‬‮«‬إندبندنت‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬إحصائيةً‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12845‭ ‬مبنى‭ ‬تم‭ ‬تدميرُه‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬9055‭ ‬مبنى‭ ‬لأضرارٍ‭ ‬جسيمة‭ ‬جعلته‭ ‬غير‭ ‬صالحٍ‭ ‬للسكن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬121‭ ‬ألف‭ ‬مبنى‭ ‬تضرَّرَ‭ ‬جزئيًّا،‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل،‭ ‬فما‭ ‬بالنا‭ ‬بالاجتياحِ‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬سيودي‭ ‬بأرواح‭ ‬مئات‭ ‬الألوف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬الذين‭ ‬ستكون‭ ‬دماؤهم‭ ‬في‭ ‬رقاب‭ ‬كلِّ‭ ‬زعماء‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬ساند‭ ‬ودعم‭ ‬وشجع‭ ‬الفظائعَ‭ ‬المرتكبة‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬بذريعة‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬متغافلين‭ ‬عن‭ ‬أبسط‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬وطنٍ‭ ‬يأويه‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الظلامِ‭ ‬الدامسِ‭ ‬واليأسِ‭ ‬القاتل،‭ ‬يستطيعُ‭ ‬كلُّ‭ ‬عقلٍ‭ ‬يتحلى‭ ‬بالرزانةِ‭ ‬الفكريَّةِ‭ ‬أن‭ ‬يتمسكَ‭ ‬بالأمل‭ ‬ويرى‭ ‬الضوءَ‭ ‬الخافت‭ ‬في‭ ‬نهايةِ‭ ‬النفق،‭ ‬ذلك‭ ‬الضوء‭ ‬الذي‭ ‬يحملُ‭ ‬شعلتَه‭ ‬طفلٌ‭ ‬صغير،‭ ‬سيبقى‭ ‬مدافعًا‭ ‬عن‭ ‬أرضِه،‭ ‬حاملا‭ ‬لواءَ‭ ‬أمته،‭ ‬رغم‭ ‬طبولِ‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يدقها‭ ‬أعداؤه،‭ ‬هذه‭ ‬الشعلة‭ ‬التي‭ ‬ستكونُ‭ ‬نقطةَ‭ ‬تحول‭ ‬ستغيِّرُ‭ ‬المشهدَ‭ ‬العالمي،‭ ‬وتجبرُه‭ ‬على‭ ‬العودةِ‭ ‬إلى‭ ‬رشدِه‭ ‬المفقود‭.‬

والحال‭ ‬في‭ ‬غزةَ‭ ‬يذكِّرني‭ ‬بمقولةِ‭ ‬جلال‭ ‬الدين‭ ‬الرومي‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬مشغولون‭ ‬بالدماءِ‭ ‬وبالفناء،‭ ‬أما‭ ‬نحن‭ ‬فمشغولون‭ ‬بالبقاء‮»‬‭.‬

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