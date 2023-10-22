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صورة هتلر على لوحة فيديو في ملعب أمريكي تثير ضجة

10/22/2023 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدمت‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان‭ ‬الأمريكية‭ ‬اعتذارها‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬صورة‭ ‬للزعيم‭ ‬النازي‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬فيديو،‭ ‬خلال‭ ‬مسابقة‭ ‬ترفيهية‭ ‬سبقت‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬محلية‭ ‬لجامعة‭ ‬الولاية،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬

والتقط‭ ‬الحضور‭ ‬صورة‭ ‬هتلر‭ ‬على‭ ‬اللوحة‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سبارتان‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬سؤال‭ ‬يسأل‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬ولادته،‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭. ‬

وأثارت‭ ‬الصورة‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬بعد‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬مات‭ ‬لارسون‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لولاية‭ ‬ميشيغان‭: ‬‮«‬تدرك‭ ‬جامعة‭ ‬الولاية‭ ‬أن‭ ‬محتوى‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬خارجي‭ ‬عرض‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬الفيديو‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬

‮«‬نحن‭ ‬نأسف‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬عرضه،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬قيمنا‭ ‬المؤسسية‮»‬‭.‬

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