صورة هتلر على لوحة فيديو في ملعب أمريكي تثير ضجة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قدمت ولاية ميشيغان الأمريكية اعتذارها بعد عرض صورة للزعيم النازي أدولف هتلر على لوحة فيديو، خلال مسابقة ترفيهية سبقت مباراة كرة القدم محلية لجامعة الولاية، يوم السبت.
والتقط الحضور صورة هتلر على اللوحة العملاقة في ملعب «سبارتان»، مع سؤال يسأل عن مكان ولادته، قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.
وأثارت الصورة جدلا واسعا بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان من مات لارسون المدير الرياضي لولاية ميشيغان: «تدرك جامعة الولاية أن محتوى غير لائق من مصدر خارجي عرض على لوحة الفيديو قبل بدء مباراة كرة القدم الليلة».
«نحن نأسف بشدة على المحتوى الذي تم عرضه، لأنه لا يمثل قيمنا المؤسسية».
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