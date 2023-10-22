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العلـمـاء يـكـشـفون كيف يساعد ((نوى الكرز الحامض)) على إبطاء الشيخوخة

10/22/2023 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان‭ ‬استخداما‭ ‬لنوى‭ ‬الكرز‭ ‬الحامض‭ ‬في‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬للعناية‭ ‬بالوجه‭. ‬

واتضح‭ ‬أن‭ ‬مستخلص‭ ‬بذور‭ ‬الكرز‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبطئ‭ ‬الشيخوخة‭ ‬ويحسن‭ ‬صحة‭ ‬الجلد‭.‬وتشير‭ ‬مجلة MDPI ، إلى‭ ‬أن‭ ‬الكرز‭ ‬الحامض‭ ‬يستخدم‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬لإنتاج‭ ‬العصائر‭ ‬والمخللات‭ ‬والنبيذ‭. ‬وتحرق‭ ‬المنتجات‭ ‬الثانوية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬النوى‭ ‬أو‭ ‬ترمى‭ ‬في‭ ‬أكوام‭ ‬القمامة،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تلوث‭ ‬التربة‭ ‬والمياه‭ ‬والهواء‭. ‬

وقد‭ ‬سعى‭ ‬الباحثون‭ ‬لإيجاد‭ ‬استخدام‭ ‬لهذه‭ ‬النفايات،‭ ‬وقرروا‭ ‬استخراج‭ ‬لب‭ ‬النوى‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تجفيفها‭ ‬في‭ ‬فرن‭ ‬وطحنها‭ ‬إلى‭ ‬مسحوق،‭ ‬بعدها‭ ‬استخلصت‭ ‬مواد‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬محلوله‭ ‬أو‭ ‬مزيجه‭ ‬الجاف‭. ‬واتضح‭ ‬للباحثين‭ ‬أن‭ ‬مستخلص‭ ‬نوى‭ ‬الكرز‭ ‬الحامض‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬غني‭ ‬لمضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬والبوليفينول‭. ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬هي‭ ‬جزيئات‭ ‬تحارب‭ ‬عمليات‭ ‬الأكسدة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭. ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬الجزيئات‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬بسبب‭ ‬الجذور‭ ‬الحرة‭ ‬التي‭ ‬تسرع‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬وتحييدها‭ (‬تقليل‭ ‬مستوى‭ ‬الإجهاد‭ ‬التأكسدي‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬التلوث‭ ‬البيئي‭ ‬والتعرض‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬للأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬للبوليفينول‭ ‬خصائص‭ ‬مضادة‭ ‬للأكسدة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬الالتهاب‭. ‬ولاحظ‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المستخلص‭ ‬كأحد‭ ‬مكونات‭ ‬المواد‭ ‬الهلامية‭ ‬وأقنعة‭ ‬الوجه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والشيخوخة‭ ‬المبكرة‭ ‬والصدفية‭ ‬وحتى‭ ‬السرطان‭.‬

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