زوجان يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات تنديدا بتلوّث البيئة

زوجان يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات تنديدا بتلوّث البيئة
التاريخ
10/22/2023 7:12:48 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقط زوجان تايوانيان صورة غير تقليدية لزفافهما، تظهر العريس مرتدياً بزّته الرسمية والعروس فستانها الأبيض وهما يتبادلان قبلة أمام مكب للنفايات، في خطوة تعبّر عن قلق العروس من تلوّث البيئة وأملها في جعل مدعوّيها يحجمون عن إنتاج نفايات غير ضرورية. وفي «حفلة زفافهما البيئية» المقرر إقامتها في يناير المقبل، طلبت الناشطة في منظمة «جرينبيس» إيريس هسوه وخطيبها من ضيوفهما أن يحضروا معهم حاوياتهم الخاصة لإزالة بقايا الطعام. وقرّر الزوجان التعبير عن رأيهما من خلال صور لا قولاً لاعتبارهما أنّ ذلك يشكل وسيلة للتواصل أكثر فعالية. فاجتازت إيريس وخطيبها المقيمان في تايبيه مسافة استغرقت ثلاث ساعات لالتقاط صورة في بلدة بولي (وسط)، حيث تستمر كميات النفايات المنقولة إلى المكب المحلي في التراكم على مر السنين. وقالت الشابة البالغة 33 عاماً لوكالة فرانس برس «إذا لم يرغب أحد الضيوف في إحضار حاوية، سأريه الصورة وأطلب منه إعادة النظر في قراره»، مشيرةً إلى أنّ الصور استرعت اهتمام وسائل الإعلام المحلية. تايوان هي جزيرة تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وتعتمد برنامجاً لإعادة التدوير منذ العام 1987. وتتم معالجة أكثر من 50% من النفايات المنزلية استناداً إلى هذا البرنامج، ما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.
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