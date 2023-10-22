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زوجان يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات تنديدا بتلوّث البيئة

10/22/2023 7:12:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقط‭ ‬زوجان‭ ‬تايوانيان‭ ‬صورة‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭ ‬لزفافهما،‭ ‬تظهر‭ ‬العريس‭ ‬مرتدياً‭ ‬بزّته‭ ‬الرسمية‭ ‬والعروس‭ ‬فستانها‭ ‬الأبيض‭ ‬وهما‭ ‬يتبادلان‭ ‬قبلة‭ ‬أمام‭ ‬مكب‭ ‬للنفايات،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬العروس‭ ‬من‭ ‬تلوّث‭ ‬البيئة‭ ‬وأملها‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬مدعوّيها‭ ‬يحجمون‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬نفايات‭ ‬غير‭ ‬ضرورية‭. ‬وفي‭ ‬‮«‬حفلة‭ ‬زفافهما‭ ‬البيئية‮»‬‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬طلبت‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬جرينبيس‮»‬‭ ‬إيريس‭ ‬هسوه‭ ‬وخطيبها‭ ‬من‭ ‬ضيوفهما‭ ‬أن‭ ‬يحضروا‭ ‬معهم‭ ‬حاوياتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬لإزالة‭ ‬بقايا‭ ‬الطعام‭. ‬وقرّر‭ ‬الزوجان‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رأيهما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صور‭ ‬لا‭ ‬قولاً‭ ‬لاعتبارهما‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يشكل‭ ‬وسيلة‭ ‬للتواصل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭. ‬فاجتازت‭ ‬إيريس‭ ‬وخطيبها‭ ‬المقيمان‭ ‬في‭ ‬تايبيه‭ ‬مسافة‭ ‬استغرقت‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬لالتقاط‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بولي‭ (‬وسط‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تستمر‭ ‬كميات‭ ‬النفايات‭ ‬المنقولة‭ ‬إلى‭ ‬المكب‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬التراكم‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭. ‬وقالت‭ ‬الشابة‭ ‬البالغة‭ ‬33‭ ‬عاماً‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يرغب‭ ‬أحد‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬إحضار‭ ‬حاوية،‭ ‬سأريه‭ ‬الصورة‭ ‬وأطلب‭ ‬منه‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قراره‮»‬،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الصور‭ ‬استرعت‭ ‬اهتمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭. ‬تايوان‭ ‬هي‭ ‬جزيرة‭ ‬تتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وتعتمد‭ ‬برنامجاً‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1987‭. ‬وتتم‭ ‬معالجة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬المنزلية‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬أعلى‭ ‬المعدلات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

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