بدء تقديم المشاريع لجائزة الآغا خان للعمارة لدورة 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت جائزة الآغا خان للعمارة أعضاء اللجنة التوجيهية لدورة 2023-2025، كما أنه تم فتح باب استقبال المشاريع لتقديمها.
تُدار جائزة الآغا خان للعمارة من قبل لجنة توجيهية يترأسها الآغا خان، وتشمل العضوية كلا من ميساء البطاينة، المهندسة المعمارية الرئيسة والمؤسِّسة لشركة «ميسم معماريون ومهندسون»، عمان، الأردن سليمان بشير ديان، أستاذ في قسميّ الدراسات الفرنكوفونية والفلسفة، جامعة كولومبيا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، ليزلي لوكو، مؤسِّسة ومديرة معهد المستقبل الإفريقي (AFI) ، أكرا، غانا، غولرو نجيب أوغلو، مديرة وأستاذة برنامج الآغا خان للعمارة الإسلامية، جامعة هارفارد، كامبريدج، الولايات المتحدة الأمريكية، هاشم سركيس، عميد كلية الهندسة المعمارية والتخطيط، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، الولايات المتحدة الأمريكية، سارة م. وايْتينغ، عميد كلية الدراسات العليا للتصميم، جامعة هارفارد، كامبريدج، الولايات المتحدة الأمريكية، وفرُّخ درخشاني، ويشغل منصب مدير الجائزة.
وتتمثل إحدى أهم مهام اللجنة في اختيار لجنة التحكيم العليا المستقلة التي تختار بدورها الفائزين بالجائزة من بين المشاريع المرشحة.
وفي الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية قالت الأميرة الزهراء آغا خان: «لقد كانت الجائزة الأكثر فاعلية عندما كانت في طليعة تحديد القضايا الرئيسية التي تواجه البيئة المبنية، واختيار المشاريع ذات الصلة لمعالجة هذه المخاوف». وأضافت: «تتشابك التحديات المتعلقة بالتغيّر المناخي والتدهور البيئي اليوم مع التحولات الجيوسياسية وظاهرة الهجرة والكوارث الطبيعية والنمو الحضري السريع. لذلك، أحث أعضاء اللجنة التوجيهية على أن يكون التركيز في هذه الدورة على قضايا البنية التحتية والتغيّر المناخي، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تشكيل الطريقة لكيفية عيشنا وعملنا وتفاعلنا بها».
بالتزامن مع إعلان تشكيل اللجنة التوجيهية بالتزامن تم إعلان تقديم المشاريع المؤهلة للمشاركة في الدورة السادسة عشرة لجائزة الآغا خان للعمارة.
وأكد فرُّخ درخشاني أنه ليتم قبول المشاريع للنظر فيها خلال دورة الجائزة لعام 2025 يجب أن تكون قد اكتملت بين 1 يناير 2018 و31 ديسمبر 2023، ويجب أن تكون مستخدمة على الأقل مدة عام كامل.
MENAFN22102023000055011008ID1107283970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.