بدء تقديم المشاريع لجائزة الآغا خان للعمارة لدورة 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تُدار‭ ‬جائزة‭ ‬الآغا‭ ‬خان‭ ‬للعمارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬توجيهية‭ ‬يترأسها‭ ‬الآغا‭ ‬خان،‭ ‬وتشمل‭ ‬العضوية‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬ميساء‭ ‬البطاينة،‭ ‬المهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬الرئيسة‭ ‬والمؤسِّسة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ميسم‭ ‬معماريون‭ ‬ومهندسون‮»‬،‭ ‬عمان،‭ ‬الأردن‭ ‬سليمان‭ ‬بشير‭ ‬ديان،‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬قسميّ‭ ‬الدراسات‭ ‬الفرنكوفونية‭ ‬والفلسفة،‭ ‬جامعة‭ ‬كولومبيا،‭ ‬نيويورك،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ليزلي‭ ‬لوكو،‭ ‬مؤسِّسة‭ ‬ومديرة‭ ‬معهد‭ ‬المستقبل‭ ‬الإفريقي (AFI) ، أكرا،‭ ‬غانا،‭ ‬غولرو‭ ‬نجيب‭ ‬أوغلو،‭ ‬مديرة‭ ‬وأستاذة‭ ‬برنامج‭ ‬الآغا‭ ‬خان‭ ‬للعمارة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد،‭ ‬كامبريدج،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬هاشم‭ ‬سركيس،‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والتخطيط،‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬كامبريدج،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬سارة‭ ‬م‭. ‬وايْتينغ،‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬للتصميم،‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد،‭ ‬كامبريدج،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وفرُّخ‭ ‬درخشاني،‭ ‬ويشغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬الجائزة‭. ‬

وتتمثل‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬مهام‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬تختار‭ ‬بدورها‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المشاريع‭ ‬المرشحة‭.‬

وفي‭ ‬الاجتماع‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للجنة‭ ‬التوجيهية‭ ‬قالت‭ ‬الأميرة‭ ‬الزهراء‭ ‬آغا‭ ‬خان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬الجائزة‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬تحديد‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البيئة‭ ‬المبنية،‭ ‬واختيار‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬تتشابك‭ ‬التحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬والتدهور‭ ‬البيئي‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬التحولات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬وظاهرة‭ ‬الهجرة‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬والنمو‭ ‬الحضري‭ ‬السريع‭. ‬لذلك،‭ ‬أحث‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التوجيهية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتغيّر‭ ‬المناخي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الطريقة‭ ‬لكيفية‭ ‬عيشنا‭ ‬وعملنا‭ ‬وتفاعلنا‭ ‬بها‮»‬‭.‬

بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التوجيهية‭ ‬بالتزامن‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬تقديم‭ ‬المشاريع‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬لجائزة‭ ‬الآغا‭ ‬خان‭ ‬للعمارة‭.‬

وأكد‭ ‬فرُّخ‭ ‬درخشاني‭ ‬أنه‭ ‬ليتم‭ ‬قبول‭ ‬المشاريع‭ ‬للنظر‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الجائزة‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬اكتملت‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2018‭ ‬و31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستخدمة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬كامل‭. ‬