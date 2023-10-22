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الفنان راشد بن خليفة يقيم متاهة في صحراء الأهرامات

10/22/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نشر‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬صورة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬يضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬عمله‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬متاهة‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬الأبد‭ ‬هو‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الأهرامات،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬المصرية،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬‮«‬آرت‭ ‬دي‭ ‬إيجبت‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬14‭ ‬فنانا‭ ‬دوليا‭.‬



والمجسم‭ ‬يبرز‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬بزوايا‭ ‬مختلفة‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬قطعة‭ ‬ويشغل‭ ‬مساحة‭ ‬9‭ ‬×‭ ‬19‭ ‬مترا،‭ ‬بارتفاعات‭ ‬متفاوتة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬5‭ ‬أمتار،‭ ‬وتزينه‭ ‬زخارف‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬برج‭ ‬بابل‮»‬‭ ‬للباحث‭ ‬الألماني‭ ‬أثناسيوس‭ ‬كيرشر‭.‬

ويشير‭ ‬الكتاب‭ ‬إلى‭ ‬متاهة‭ ‬مفقودة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مصر،‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬الأساطير‭ ‬الإغريقية‭ ‬القديمة،‭ ‬ونشر‭ ‬فيه‭ ‬الباحث‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرسومات‭ ‬والخرائط‭ ‬الافتراضية‭ ‬لهذه‭ ‬المتاهة،‭ ‬والتي‭ ‬استوحى‭ ‬منها‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فكرته‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العمل‭ ‬الضخم،‭ ‬المعبر‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬وحضارة‭ ‬مصر‭. ‬

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