الفنان راشد بن خليفة يقيم متاهة في صحراء الأهرامات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نشر الفنان راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون، صورة على حسابه الشخصي على منصة «إنستجرام»، وهو يضع اللمسات الأخيرة على عمله الفني «أجزاء من متاهة»، والذي يشارك فيه في معرض «الأبد هو الآن» الذي ينطلق الخميس المقبل في صحراء الأهرامات، تحت رعاية «اليونسكو» ووزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار المصرية، وبتنظيم من «آرت دي إيجبت» بمشاركة 14 فنانا دوليا.
والمجسم يبرز من الأرض بزوايا مختلفة ويتكون من 12 قطعة ويشغل مساحة 9 × 19 مترا، بارتفاعات متفاوتة تتراوح ما بين 2 حتى 5 أمتار، وتزينه زخارف مستوحاة من كتاب «برج بابل» للباحث الألماني أثناسيوس كيرشر.
ويشير الكتاب إلى متاهة مفقودة تحت الأرض في جنوب مصر، ذكرت في الأساطير الإغريقية القديمة، ونشر فيه الباحث مجموعة من الرسومات والخرائط الافتراضية لهذه المتاهة، والتي استوحى منها الفنان راشد بن خليفة آل خليفة فكرته في تنفيذ العمل الضخم، المعبر عن تاريخ وحضارة مصر.
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