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((كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية)) و((كانو باور سوليوشنز)) تعرضان التكنولوجيا المتطورة

10/22/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضافت‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬لمعدات‭ ‬المركبات‭ ‬والمعدات‭ ‬الصناعية‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬كانو‭ ‬باور‭ ‬سوليوشنز‮»‬،‭ ‬التابعتان‭ ‬لشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬مؤتمر‭ ‬الابتكار‭ ‬الأول‭ ‬للشركتين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الخليج‭ ‬للمؤتمرات‭. ‬وتضمن‭ ‬المؤتمر‭ ‬معرضًا‭ ‬مصغراً‭ ‬قدمت‭ ‬خلاله‭ ‬الشركتان‭ ‬عروضاً‭ ‬توضيحية‭ ‬وأشركت‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬تفاعلية‭ ‬مباشرة‭.‬

وقال‭ ‬سوديندرا‭ ‬كاليبات،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المعدات‭ ‬وحلول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬مع‭ ‬تطور‭ ‬صناعتنا،‭ ‬فإننا‭ ‬ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الابتكار‭. ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬أساسية‭ ‬لنا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لإظهار‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬التوضيحية‭ ‬الحية،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬لإقامة‭ ‬اتصالات‭ ‬وشراكات‭ ‬مهمة‭. ‬وقد‭ ‬حظيت‭ ‬الطبيعة‭ ‬التفاعلية‭ ‬للمعرض‭ ‬المصغر‭ ‬بردود‭ ‬فعل‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬حيث‭ ‬سهّلت‭ ‬فرص‭ ‬التواصل‭ ‬السلس‮»‬‭.‬

وحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬127‭ ‬ضيفًا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والوزارات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬البارزين‭ ‬14‭ ‬مديرًا‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬واليونان‭ ‬ودبي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬17‭ ‬مهندسًا‭ ‬ومديراً‭ ‬من‭ ‬الشركتين‭. ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل Butzbach ، AL-KO ، Teral ، Rotair ، Riello ، Leoch وغيرها .

وأعرب ماركوس باور، رئيس المبيعات الدولية في Butzbach ، عن‭ ‬سعادته‭ ‬بعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬وتنظيم‭ ‬المعرض‭ ‬المصغر‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬هو‭ ‬الطريقة‭ ‬الأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬للترويج‭ ‬لمنتجاتنا،‭ ‬لأنه‭ ‬يمثل‭ ‬تحسينًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعارض‭ ‬التقليدية‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مع‭ ‬بين‭ ‬الحضور‮»‬‭.‬

ونوّه‭ ‬عدنان‭ ‬علوي،‭ ‬مدير‭ ‬المشتريات‭ ‬بمؤسسة‭ ‬البحرين‭ ‬للأسفلت،‭ ‬بتنوع‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تناولها‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مما‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الحضور،‭ ‬الذين‭ ‬استفادوا‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬المتحدثين‭. ‬وشكر‭ ‬المنظمين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التواصل‭ ‬القيمة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬المستقبلية‭.‬

وبدأ‭ ‬المؤتمر‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬ألقاها‭ ‬مايك‭ ‬برايتمور،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬تلاها‭ ‬جلسات‭ ‬عرض‭ ‬تضمنت‭ ‬رؤى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المشاركة‭ ‬مثل VISA SPA و ABB e-mobility ،‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭. ‬وتم‭ ‬الكشف‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬باور‭ ‬سوليوشنز‭ ‬ستكون‭ ‬الموزع‭ ‬الحصري‭ ‬لكلا‭ ‬العلامتين‭ ‬التجاريتين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬سلطت‭ ‬كانو‭ ‬باور‭ ‬سوليوشنز‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الكهروضوئية،‭ ‬المقدمة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاستدامة‭ ‬لشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭. ‬

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