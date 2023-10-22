((كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية)) و((كانو باور سوليوشنز)) تعرضان التكنولوجيا المتطورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استضافت شركة كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية وشركة «كانو باور سوليوشنز»، التابعتان لشركة إبراهيم خليل كانو، مؤتمر الابتكار الأول للشركتين في مركز الخليج للمؤتمرات. وتضمن المؤتمر معرضًا مصغراً قدمت خلاله الشركتان عروضاً توضيحية وأشركت المشاركين في عروض تفاعلية مباشرة.
وقال سوديندرا كاليبات، رئيس قسم المعدات وحلول الطاقة في شركة إبراهيم خليل كانو: «مع تطور صناعتنا، فإننا ندرك أهمية البقاء في طليعة الابتكار. يوفر هذا المؤتمر منصة أساسية لنا ليس فقط لإظهار التقنيات المتقدمة من خلال العروض التوضيحية الحية، ولكن أيضًا لإقامة اتصالات وشراكات مهمة. وقد حظيت الطبيعة التفاعلية للمعرض المصغر بردود فعل إيجابية من جميع المشاركين، حيث سهّلت فرص التواصل السلس».
وحضر المؤتمر 127 ضيفًا، من بينهم ممثلون عن المؤسسات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص. وكان من بين الحضور البارزين 14 مديرًا من اليابان وألمانيا وإيطاليا واليونان ودبي، إلى جانب 17 مهندسًا ومديراً من الشركتين. وشاركت في الفعالية علامات تجارية مختلفة مثل Butzbach ، AL-KO ، Teral ، Rotair ، Riello ، Leoch وغيرها .
وأعرب ماركوس باور، رئيس المبيعات الدولية في Butzbach ، عن سعادته بعقد المؤتمر وتنظيم المعرض المصغر قائلاً: «أعتقد أن هذا النهج هو الطريقة الأكثر فعالية للترويج لمنتجاتنا، لأنه يمثل تحسينًا كبيرًا مقارنة بالمعارض التقليدية. لقد كان من دواعي سروري أن أكون مع بين الحضور».
ونوّه عدنان علوي، مدير المشتريات بمؤسسة البحرين للأسفلت، بتنوع المواضيع التي تناولها المؤتمر، مما ضمن مشاركة جميع الحضور، الذين استفادوا أيضًا من خبرة المتحدثين. وشكر المنظمين على توفير فرص التواصل القيمة، متمنيا لهم المزيد من النجاح في الفعاليات المستقبلية.
وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها مايك برايتمور، الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم خليل كانو، تلاها جلسات عرض تضمنت رؤى العلامات التجارية المشاركة مثل VISA SPA و ABB e-mobility ، التي ظهرت لأول مرة في سوق البحرين. وتم الكشف خلال المؤتمر عن أن شركة كانو باور سوليوشنز ستكون الموزع الحصري لكلا العلامتين التجاريتين في مملكة البحرين. كما سلطت كانو باور سوليوشنز الضوء على حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية، المقدمة كجزء من خدمات الطاقة الخضراء، بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة لشركة إبراهيم خليل كانو.
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