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فيرستابن يظفر بسباق الـ ((سبرينت))

10/22/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوستن‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رغم‭ ‬انطلاقته‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مسعاه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرقم‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬ظفر‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬بسباق‭ ‬‮«‬السبرينت‮»‬‭ ‬لجائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

وتفوّق‭ ‬فيرستابن‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬ثانياً،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭.‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬لقبه‭ ‬العالمي‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬السائقين‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬سرعة‭ ‬السيارة‭ ‬جيدة‭ ‬حقاً‭ ‬اليوم‭. ‬لكنني‭ ‬سأحتاج‭ ‬إليها‭ ‬غداً‭ ‬لأن‭ ‬الانطلاق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬ومختلفاً‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬عن‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يجعل‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للاهتمام،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬ببعض‭ ‬المرح‭ ‬مع‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المناورات‭ (...) ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬سهلاً‭ ‬لأنني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬خمس‭ ‬سيارات‭ ‬للفوز‮»‬‭.‬

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