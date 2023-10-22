فيرستابن يظفر بسباق الـ ((سبرينت))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أوستن (الولايات المتحدة) - (أ ف ب): رغم انطلاقته من المركز السادس أمس الأحد في مسعاه إلى تحقيق فوزه الرقم 50 في مسيرته، ظفر سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن منتصف ليل السبت بسباق «السبرينت» لجائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا واحد.
وتفوّق فيرستابن على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي حلّ ثانياً، فيما كان المركز الثالث من نصيب سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.
وقال فيرستابن (26 عاماً) الذي حسم لقبه العالمي الثالث توالياً في بطولة السائقين بعد فوزه في جائزة قطر الكبرى في وقت سابق من أكتوبر الحالي: «كانت سرعة السيارة جيدة حقاً اليوم. لكنني سأحتاج إليها غداً لأن الانطلاق من المركز السادس سيكون أكثر صعوبة ومختلفاً بعض الشيء عن اليوم».
وأضاف: «هذا يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام، ونأمل أن نتمكن من الاستمتاع ببعض المرح مع قدر كبير من المناورات (...) لن يكون الأمر سهلاً لأنني بحاجة إلى تجاوز خمس سيارات للفوز».
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