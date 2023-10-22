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((القياسي)) الثاني

10/22/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجلت‭ ‬السباحة‭ ‬الأسترالية‭ ‬كيلي‭ ‬مكيون‭ ‬ثاني‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬عندما‭ ‬حطمت‭ ‬رقمها‭ ‬العالمي‭ ‬لتفوز‭ ‬بسباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬ظهراً‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للرياضات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬عاصمة‭ ‬المجر‭ ‬السبت‭.‬

وتفوقت‭ ‬مكيون‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬12‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬رقمها‭ ‬السابق‭ ‬عندما‭ ‬قطعت‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬57‭.‬33‭ ‬ثانية،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬تسجيلها‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬عالمياً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬50‭ ‬متراً‭ ‬ظهراً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬نفسها‭.‬

وكتبت‭ ‬مكيون‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭: ‬‮«‬مشاهد‭ ‬جنونية‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬وأقل‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬قوله‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬أشعر‭ ‬بالدهشة‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬هنا‭. ‬هذه‭ ‬نهاية‭ ‬جميلة‭ ‬للعام‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬سبيل‭ ‬أفضل‭ ‬لإنهاء‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬رقمين‭ ‬قياسيين‭ ‬عالميين؟‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬مكيون‭: ‬‮«‬متحمسة‭ ‬للغاية‭ ‬ومتوترة‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيل‭ ‬رقمين‭ ‬قياسيين‭ ‬عالميين‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬فازت‭ ‬مكيون‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬بألقاب‭ ‬سباقات‭ ‬50‭ ‬و100‭ ‬و200‭ ‬متر‭ ‬ظهراً‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بفوكوكا‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

ومكيون‭ ‬حالياً‭ ‬هي‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬سباقي‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬و200‭ ‬متر‭ ‬ظهراً،‭ ‬وتحمل‭ ‬أيضاً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬50‭ ‬متراً‭ ‬و100‭ ‬متر‭ ‬و200‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬نوعها‭ ‬المفضل‭.‬

وسجلت‭ ‬مكيون‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بسباق‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬الأسترالية‭.‬

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