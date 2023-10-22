الاتحاد لاستعادة الصدارة والدحيل لتفادي الإقصاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والتقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬سابقة،‭ ‬فاز‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬وخسر‭ ‬الثانية‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬سلباً‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء‭.‬

ويحتل‭ ‬الاتحاد‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ايه‭ ‬جي‭ ‬ام‭ ‬كاي‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬وعدم‭ ‬خوض‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬سيباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬حكام‭ ‬ومراقب‭ ‬المباراة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬بينما‭ ‬يتصدر‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬سيباهان‭ ‬2-2،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬ايه‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬كاي‭ ‬2‭-‬1‭.‬

ويمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬بتراجع‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والنتائج،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إذ‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬الديربي‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الأهلي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬التعاون‭.‬

ويفتقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬لبعض‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬البرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬واحمد‭ ‬شراحيلي‭ ‬وحسن‭ ‬كادش،‭ ‬لكنه‭ ‬يضم‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الخماسي‭ ‬الأجنبي‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رومارينيو‭ ‬داسيلفا‭ ‬ومواطنه‭ ‬إيغور‭ ‬كورنادو‭ ‬والإيطالي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مهند‭ ‬الشنقيطي‭ ‬واحمد‭ ‬بامسعود‭ ‬وفيصل‭ ‬الغامدي‭ ‬وصالح‭ ‬العمري‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نجح‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬الخسارة،‭ ‬وحقق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬ويعود‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الخروج‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬صدارته‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يتطلع‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬مومباي‭ ‬سيتي‭ ‬الهندي‭ ‬الاثنين‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭ ‬بالرياض‭.‬

ويتصدر‭ ‬الهلال‭ ‬المجموعة‭ ‬رفقة‭ ‬نافباخور‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الأخير‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬نساجي‭ ‬مازندران‭ ‬الإيراني‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬بينما‭ ‬يتذيل‭ ‬مومباي‭ ‬المجموعة‭ ‬بدون‭ ‬نقاط،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬نساجي‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬ونافباخور‭ ‬0‭-‬3‭.‬

ويفتقد‭ ‬الهلال‭ ‬لبعض‭ ‬لاعبيه‭ ‬المؤثرين‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬وقائده‭ ‬سلمان‭ ‬الفرج‭ ‬وحسان‭ ‬تمبكتي‭.‬

لكنه‭ ‬يمتلك‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المراكز‭ ‬أمثال‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ ‬وسعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬ومحمد‭ ‬كنو‭ ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخماسي‭ ‬الأجنبي‭ ‬المتوقع‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬والصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬ومواطنه‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬والبرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬والبرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬فيليبي‭.‬





الدحيل‭ ‬لتجنّب‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬

يأمل‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬الدحيل‭ ‬يسير‭ ‬بخطوات‭ ‬متعثرة‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للخسارة‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬0‭-‬1‭ ‬أمام‭ ‬بيرسبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة،‭ ‬وتعادله‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬استقلال‭ ‬الإيراني‭ ‬أيضاً‭ ‬سلباً،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وتسببت‭ ‬الخسارة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬بيرسبوليس‭ ‬في‭ ‬إقصاء‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هيرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬ليخلفه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوف‭ ‬غاليتيه‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬الفريق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬النصر‭. ‬ويتصدر‭ ‬النصر‭ ‬المجموعة‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬انتصاريه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬بيرسبوليس‭ ‬2-0‭ ‬وعلى‭ ‬استقلال‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬ويتطلع‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬لانتصار‭ ‬ثالث‭ ‬ليضع‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬معتمداً‭ ‬على‭ ‬نجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬وكوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬والكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش‭.‬

أما‭ ‬السدّ‭ ‬القطري،‭ ‬فيتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إنعاش‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬المقبل‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭ ‬الإثنين‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬وناساف‭ ‬الأوزبكستاني‭.‬

ويدخل‭ ‬السد‭ ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ورصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬الشارقة‭ ‬0‭-‬0‭ ‬والخسارة‭ ‬1‭-‬3‭ ‬أمام‭ ‬ناساف‭ ‬المتصدر،‭ ‬بينما‭ ‬يتواجد‭ ‬الفيصلي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بالمجموعة‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬إثر‭ ‬خسارتيه‭ ‬أمام‭ ‬ناساف‭ ‬0‭-‬1‭ ‬وضد‭ ‬الشارقة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬نفسها‭.‬

ويسعى‭ ‬السد‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬ويفتقد‭ ‬لخدمات‭ ‬لاعبه‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للطرد‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ناساف،‭ ‬ويدرك‭ ‬مدربه‭ ‬برونو‭ ‬ميغيل‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬تعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬السد‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬لمدرب‭ ‬الفيصلي‭ ‬الجديد‭ ‬أحمد‭ ‬هايل‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المهمة‭ ‬خلفاً‭ ‬للتونسي‭ ‬غازي‭ ‬الغرايري،‭ ‬ويعتبر‭ ‬ثالث‭ ‬مدرب‭ ‬يقود‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

العين‭ ‬للتمسّك‭ ‬بالصدارة‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬يتطلع‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬إلى‭ ‬التمسك‭ ‬بالصدارة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الفيحاء‭ ‬السعودي‭.‬

وبدأ‭ ‬العين‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬العائد‭ ‬إليها‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عامين‭ ‬بقوة،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬باختاكور‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬3‭-‬صفر،‭ ‬وآهال‭ ‬التركماني‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تخطيه‭ ‬الفيحاء‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬منذ‭ ‬2003،‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

واستعد‭ ‬العين‭ ‬للمباراة‭ ‬جيداً‭ ‬بعدما‭ ‬أراح‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬ألفريد‭ ‬شرودر‭ ‬بعض‭ ‬أساسييه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬النصر‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭(‬2-صفر‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬التوغولي‭ ‬لابا‭ ‬كودجو‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬مهاجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يطمح‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬إلى‭ ‬تجريد‭ ‬ناساف‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬عندما‭ ‬يستضيفه‭ ‬الاثنين‭.‬

وحقق‭ ‬ناساف‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬والسد‭ ‬القطري‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬ليتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الشارقة‭.‬

لكن‭ ‬الشارقة‭ ‬بإمكانه‭ ‬اعتلاء‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه،‭ ‬وهو‭ ‬يعول‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬مميزة‭ ‬يقودها‭ ‬البوسني‭ ‬ميراليم‭ ‬بيانيتش‭ ‬والمالي‭ ‬موسى‭ ‬ماريغا‭.‬