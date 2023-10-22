المريسل تحمل العلم السعودي في الافتتاحانطــلاق الألعــاب البارا آســيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفعت‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬المريسل‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬العلم‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬شارك‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬هاني‭ ‬النخلي‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬تتابع‭ ‬شعلة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الاسيوية‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها،‭ ‬ليكون‭ ‬حامل‭ ‬الشعلة‭ ‬رقم‭ ‬81‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المنافسات‭ ‬رسمياً‭.‬

ويُعد‭ ‬النخلي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وهو‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬ميداليات‭ (‬3‭ ‬ذهبيات‭ -‬3‭ ‬فضيات‭ -‬4‭ ‬برونزيات‭) ‬في‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬ودفع‭ ‬الجلة‭ ‬ليكون‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬الأكثر‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للميداليات‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭.‬

فيما،‭ ‬جرت‭ ‬أمس‭ ‬الأول،‭ ‬مراسمُ‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬السعودي‭ ‬داخل‭ ‬قرية‭ ‬الرياضيين‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬مدير‭ ‬الوفد‭ ‬السعودي‭ ‬للدورة‭ ‬سلطان‭ ‬العنزي‭ ‬برفع‭ ‬العلم‭ ‬وتم‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي،‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬لبلدية‭ ‬هانغتشو‭ ‬عمدة‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬لو‭ ‬تشون‭ ‬تشيانغ‭.‬

ورفعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬السعودية‭ (‬كرة‭ ‬الهدف‭ -‬ألعاب‭ ‬القوى‭ -‬كرة‭ ‬الطاولة‭ -‬التايكوندو‭ - ‬رفع‭ ‬الأثقال‭) ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬تحضيراتها‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬رسمياً،‭ ‬في‭ ‬المقار‭ ‬المخصصة‭ ‬لها،‭ ‬استعداداً‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافساتها‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭.‬

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬5‭-‬6‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الودي‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬ china ‭ ‬ goal ‭ ‬ pall ‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية،‭ ‬ضمن‭ ‬تحضيرات‭ ‬الأخضر‭ ‬للمشاركة‭ ‬الآسيوية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬اجتمعت‭ ‬إدارة‭ ‬البعثة‭ ‬السعودية‭ ‬بمديري‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وتم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬التحضيرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنتخبات،‭ ‬والأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإقامة‭ ‬والتدريبات‭ ‬والمنافسات‭.‬

‭ ‬فيما،‭ ‬خضع‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخبات‭ ‬السعودية‭ ‬للتصنيف‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬أهلية‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فئة،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬رئيسي‭ ‬يسبق‭ ‬أي‭ ‬منافسة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬لتحديد‭ ‬التصنيف‭ ‬المناسب‭ ‬لكل‭ ‬لاعب‭ ‬ووضعه‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬المناسبة‭ ‬له‭ ‬ويستمر‭ ‬معه‭ ‬لفترة‭ ‬معينة‭ ‬يستطيع‭ ‬خلالها‭ ‬خوض‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬تصنيفه‭.‬

‭ ‬وجهزت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬عيادة‭ ‬طبية‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬سكن‭ ‬البعثة‭ ‬بالقرية‭ ‬الرياضية،‭ ‬بإشراف‭ ‬طبيبين‭ ‬يتواجدان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬وإداريين‭ ‬ومدربين‭.‬

‭ ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬197‭ ‬حافلة‭ ‬في‭ ‬هانغشتو‭ ‬خضعت‭ ‬لتعديلات‭ ‬عديدة‭ ‬لتكون‭ ‬مهيأة‭ ‬وداعمة‭ ‬لخدمات‭ ‬النقل‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إزالة‭ ‬المقاعد‭ ‬وتوفير‭ ‬المساحة‭ ‬وتركيب‭ ‬أجهزة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬العوائق،‭ ‬حيث‭ ‬تستوعب‭ ‬كل‭ ‬حافلة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬كراسي‭ ‬متحركة،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬تنقلات‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات‭.‬